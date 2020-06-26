宋熙年陳智燊重溫最騎呢TVB造型　齊齊冇眼睇：太畀心機會出事！

宋熙年（Sarah）和陳智燊（Jason）婚姻生活幸福美滿，二人亦即將再為人父母。自從離開TVB後，他們主力經營自家YouTube頻道「sarah & jason」，同網民分享日常生活。早前，Sarah和Jason上載了名為「最騎呢TVB造型」的影片，帶大家回顧演員生涯中最「出事」造型，先有陳智燊赤裸上身用成桶水當眾沖涼，再有華姐冠軍宋熙年驚現大媽Look。

他們主力經營自家YouTube頻道《sarah & jason》。（《sarah & jason》YouTube截圖）

陳智燊早年在北京後海拍攝節目時，玩遊戲輸了要接受大懲罰並在水中游泳，熱愛乾淨的Jason即場用成桶水沖涼，看似非常享受。Sarah立即問：「點解要擘大個口？」Jason解釋：「我鍾意乾淨，沖涼時候好享受。」

另一個被稱為最荒謬造型的是Jason貪方便穿上禮服外套、皮鞋，內加藍色針織衫和優閒牛仔褲出門，返到公司卻被同事眼望望，自信的他頓時覺得不自在：「我好自信覺得冇問題，我要舒服，但返到去每對眼望住你都覺得你好騎呢，就好唔自在。」宋熙年立即有微言，笑指Jason唔聽老婆話：「我話你又唔聽，要返到去俾人咁望先覺得騎呢，仲要問返我『點解你會俾我出門口』。」

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輪到宋熙年的「騎呢」造型，第一個是雍容華貴的貴婦Look，當年Sarah贏得華姐冠軍加入TVB，即要出席在維園舉行的花卉展，並擔任模特兒給市民拍照。Jason聽完立即皺眉頭：「好唔靚呀呢件事！」Sarah反駁：「我有得揀咩？無論你係華姐冠軍、港姐冠軍，都要由低做起，再加上我唔知自己做緊乜，俾人影完會有張證書話你參與咗呢個活動。」Jason冷笑一下：「好白痴成件事！」

還有一個看完令他們打冷震的造型是Sarah入行2個月，需自己襯衫出席活動，而Sarah外表長得成熟，所以她選擇了色彩繽紛的衣服：「我18歲俾人話似28歲，經理人話我感覺好成熟要着得後生啲，我又唔識。以為戴頭箍、着鮮色啲，化妝化鮮色啲就得，原來擺太多心機會出事。」Jason揶揄老婆似大媽：「公園散步大媽Look。」重溫不堪入目的造型後，Sarah同Jason的結論是：「太畀心機或者完全冇心機都會出事！」

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