33年前《香港電視》深水埗賣百元　23歲吳啟華演隋煬帝勁靚仔

論2020年人氣最強文青聚腳點,必數深水埗大南街,近月不斷有新店開業,看展覽可以去Openground、想買文藝精品可以去STOREROOMS、聽歌買唱片必到White Noise、對皮革製品有興趣可逛聯昌皮號,喝咖啡嗎?花多眼亂:Coffee of the day、Colour Brown X PHVLO HATCH、PRESS THE BUTTON,隨時患上「選擇困難症」。至於真正吸引我拜訪再三的,是位於大南街轉入南昌街的一家古物店「雅俗共想」,店內有大量70至90年代出版的雜誌和特刊出售,包括曾經叱咤一時的無綫電視官方刊物《香港電視》,當年每本售價為3元,33年後,二手珍藏價已升至100元,升價33倍。

撰文:游大東

於1967年11月15日出版的第一期《香港電視》封面。(網上圖片)

先說說歷史。《香港電視》創刊號於1967年11月15日,亦即無綫電視啟播前4天推出,指當時雜誌逢周三出版,每本售價為兩毫子,後來加價至三毫子,當時資深演員森森經常在《歡樂今宵》借OK手勢宣傳此刊物,故外界又稱她為「三毫子小姐」。

創刊號標題為「香港首家無線彩色電視開幕誌慶」,為開台做宣傳攻勢,封面人物是綽號「喜劇之王」的一代名伶兼《歡樂今宵》頭號人物梁醒波,另外綴以多張節目照片,包括澳門格蘭披治大賽車、著名樂隊彼頭四(The Beatles)和長壽西部劇集《班尼沙》(Bonanza)。

今時今日讀者覺得平平無奇的電視節目表,原來50年前甚為重要,《蘋果日報》前總編輯鄭明仁於2018年曾經撰文憶述《香港電視》歷史時直言,「全書56版,電視節目表佔去其中15版。TVB很慷慨,連對家麗的電視(RTV)的節目表也一併刊登,可見市民對節目表的重視!」

隨時日發展,加上有無綫的「官方加持」,經常報道TVB活動活動及藝人動向,又獨家提供節目遊戲現場觀眾的參加表格、音樂節目點唱表格,以及香港小姐及藝員訓練班等報名表格,加上彼時TVB雄霸亞洲市場,能夠登上封面的人儼如等到「當紅認證」,在這個循環下,《香港電視》長時間有銷量保證,參考1996年的資料,當時《香港電視》的讀者人數超過24萬。

今次在「雅俗共想」找到的,是多本1987年出版的《香港電視》,距今有33年歷史,老闆將它放在店門當眼位置,每位顧客進店時必定會留意到,每本售100元。(游大東攝)

33年前的《香港電視》升價33倍

不過去到1997年5月,《香港電視》持續30年的優勢終告失效,事關TVB將與電視廣播沒有直接關係的附屬業務,包括「見聞會社」、「地利店」(原稱「香港電視服務站」)和華星唱片等等一併售予《南華早報》,TVB另外再創立全新官方刊物《TVB周刊》(已於2018年停刊)。

失去「大靠山」的《香港電視》立即轉型 ── 標榜「報道無綫、亞視兩台電視劇」和「全面報道全港各電視台及娛樂機構的新消息和動向」作為雜誌定位,由12元減至10元、附送5R偶像相、雜誌一拆二,其中一本叫《天書》,刊登劇情預告、節目表和影評內容,並邀請楊千嬅、陳奕迅等年輕藝人舉辦簽名會,惟無法力挽狂瀾,《香港電視》於同年8月出版1556期後停刊,最後一位封面人物為李若彤。

返回正題。今次在「雅俗共想」找到的,是多本1987年出版的《香港電視》,距今有33年歷史,老闆將它放在店門當眼位置,每位顧客進店時必定會留意到。這批雜誌,當年每本售價3元,如今標價每本100元,亦即33年後升價33倍,反觀店內另一個較入的位置,擺放了一堆《大眾電視》,二手價只需30元,一樣有捧場客,就在我思考應該買哪本《香港電視》的時候,同一時間有一位中年大叔在挑選數本《大眾電視》跟老闆講價。跟老闆Ricky閒聊,他直言,購買《香港電視》和《大眾電視》是兩班不同的消費者,至於前者定價較高,純粹因為出版年份較早,跟市場流通量多寡沒有直接關係。

店內有大量舊雜誌出售,就連《亞視周刊》(左排最低,陳秀雯做封面)都一樣有得賣。(「雅俗共想」facebook專頁)

「金童玉女」罕有同登封面

最終,我還是選擇購買1987年4月2日出版、由「Do姐」鄭裕玲與甘國亮一同榮登封面的第1013期,原因是這對「金童玉女」曾經拍拖長達10年,而甘生更是「Do姐」入行以來首位男朋友,他倆罕有同場影封面照,相比店內其他期數的《香港電視》(有汪明荃、戚美珍、杜德偉等)更顯矜貴。

當年他們因為首度合作,擔任《香港太太選舉》司儀而成為封面人物,負責訪問和撰文的記者西早,問甘生眼中「嘟嘟」有甚麼優點時,他說:「我感覺她品格清高,做事貫徹始終,為人正直而很有正義感 ── 如別人買票打尖,或拖小承過馬路不小心,她會喝令指出對方的不是。實際上,好有很多優點,但上面說的兩點,是較容易顯現的好處。」

至於甘生又有何優點?「Do姐」當年是這樣回答:「他是個勤奮而工作認真的人,和我很『夾』,他心地好好,對我更好!我知道他平時很關心我,愛錫我,亦明白我很愛我的事業,所以他不斷的鼓勵和從旁給我意見。你知道嗎?有很多男士不會如此做,只希望你甚麼也不做,依靠他就好了。」不知道今時今日的「Do姐」和甘生重讀上述內容會有何感受。到底當年這一期《香港電視》還有甚麼內容?就要點擊下列圖輯了。

這本於1981年出版的全彩色《K-100畫報》,封面人物是劇集《火鳳凰》兩位主角:鄭裕玲和周潤發。當年每本售價5元,40年後的今天已升價至480元。(游大東攝)

點擊下列圖輯,踏上時光隧道,回到1987年的香港,到底當年《香港電視》有咩睇?