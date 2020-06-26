飛虎之雷霆極戰．大結局｜陳山聰車毀人亡　A-Team解散再死一人

無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》今晚就是最後一集大結局，各條故事線都迎來了結尾。

皓月（張曦雯飾）被安排離開香港，與愛人國棟（黃宗澤飾）分開。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

特工皓月（張曦雯飾）被安排離開香港重過新生活而被迫與愛人國棟（黃宗澤飾）分開。故事主線，政府的特工組識A-Team的存在，亦被朱議員揭發公開，最後更令處長被逼下臺。家成（苗僑偉飾）在召開最後一個會議後，亦宣佈A Team將永遠解散，不過各位成員就決定自發參加最後任務－協助汪志斌（吳業坤飾）進行網上直播，公開所有真相。

汪志斌（吳業坤飾）進行網上直播，公開所有真相。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

以為會故事最後會大團圓結局，錯了。當汪志斌離開時，賀進（陳山聰飾）就突破殺出，想搶回自己的兒子汪志斌，更與A-Team爆發激烈槍戰，火拼中嘉楠（余香凝飾）更不慎中槍身亡。

賀進（陳山聰飾）最後都係要死。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

當然，在「主角光環」的加持下，正義一定必勝。國棟飛車追截賀進成功，最後「Final Boss」不敵主角，車毀人亡，而洩漏情報的溫海（麥長青飾）以及受賄的朱議員亦被捉捕，正義得以彰顯。另一邊廂，國棟就帶着志斌探望養父志強（姜大偉飾），不過志斌卻依然選擇永遠地離開香港。隨着家成（苗僑偉飾）回憶着A-Team種種經歷，劇集亦正式落幕。

《飛虎之雷霆極戰》第30集大結局：

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劇照：

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