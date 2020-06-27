不忍裕美被標籤「不守婦道」　麥貝夷：明明是她先被家暴導致離婚

林作與裕美正在熱戀中。（影片截圖）

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早幾日裕美同林作被影到當街拖手，隨即公開認愛，但亦因此爆出連串是非。有指林媽媽嫌棄裕美失婚，更曾被指背夫出軌，林作以千字文護花，更傳出拍拖不久已多次向裕美求婚。當年裕美姐妹團之一嘅麥貝夷，呢日亦於IG寫下長文力撐姐妹：「每次看到這些評論都會替她不值。」

當年裕美出嫁，麥貝夷係姐妹團之一，多年來見證裕美感情路。（IG：karenemak）

麥貝夷指裕美婚前有問過對方當時的另一半是否Mr.Right：「她相信會有幸福的婚姻。可惜後來她婚姻出現問題，然後就經常被媒體渲染為一個感情多姿多彩，不守婦道的女性。她沒有很委屈的向身邊朋友和大眾先行告狀，宣傳對方的惡行，只是默默承受一切。最後爆出男方對傳媒訴說自己『慘況』的報導（道），而和田裕美從此跟『妖豔（艷）』等詞掛上關係。」

麥貝夷爆裕美多次被另一半暴力對待，每次有負面評論都為好姐妹感到不值。（IG：karenemak）

每次睇到負面新聞，麥貝夷都會替裕美感到不值：「她明明什麼都沒做，明明是她先被家暴導致離婚，怎麼說她出去勾引男人而離異呢？」更爆出原來裕美之後嘅一段感情都有同樣遭遇：「其後和田小姐跟外籍男生交往，再次遇到暴力對待，她再次因為顧及對方是圈外人，而選擇沒有向大眾公開來龍去脈（竟然還是想要保護這個渣男！）經歷連續感情中的暴力對待，我這位朋友終於遇到對她細心照料（而且終於不會打她的男生）。終於遇到正常的和願意愛護她的交往對象了，非常好啊！」

麥貝夷留言全文。（IG：karenemak）