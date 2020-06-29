Robynn葉晴晴宣佈懷孕：記得不要在媽媽唱歌時突然大力踢我一腳

Robynn葉晴晴2019年初與圈外男友Jonathan於澳洲舉行婚禮。 （IG：@robynnyip）

Robynn葉晴晴2019年初與圈外男友Jonathan於澳洲舉行婚禮，當時一眾圈中好友都有到澳洲見證她結婚一刻，包括好姊妹Kendy、林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）、AGA（江海迦）、Dear Jane的主音Tim、馮允謙、符致逸（Adrian）及周殷廷等。過咗一年幾二人世界，呢日Robynn終於宣佈好消息：「我們家，將會多一個小生命﹗」

Robynn葉晴晴於IG宣佈大肚消息。 （IG：@robynnyip）

Robynn & Kendy成軍9年，於今年3月宣布休團，讓不少支持者覺得十分可惜。近日Robynn率先推出第一首單曲《Lost Forever》，除咗音樂路，人生都有新身份：「其實在開始籌備新歌 Lost Forever 和第一次開展自由身的創作音樂路時，完全未計劃要這麼快當媽媽。這突來的變數，一開始還擔心自己會應付不來。雖然一直很喜歡小朋友，也很希望一天能當媽媽... 但或許，現代女性就是要學習如何平衡一切、經歷各種突如其來的變數和挑戰，才能變得更好。小baby，我真的很期待認識你！記得不要在媽媽唱歌的時候突然大力踢我一腳就好。」

Robynn葉晴晴留言全文。 （IG：@robynnyip）