于正自爆7年前被襲擊真相　牽涉劇集男女紅星出軌

內地金牌製作人于正，曾捧紅了楊冪、趙麗穎、吳謹言等女星，又推出過不少膾炙人口的劇集，包括《延禧攻略》及《鬢邊不是海棠紅》等，但伴隨著他的還有連串是是非非，近日他重提在2013年被演員沈泰襲擊一事，牽涉到當紅的男女明星出軌，指全部也是對方自編自導自演，究竟當中隱藏什麼秘密，下文為大家揭曉。

（沈泰微博）

于正7年前被演員沈泰襲擊，當中牽涉男女紅星桃色糾紛。（網上圖片）

近日于正被襲擊一事突然登上熱搜，當中渉及到當紅男女明星的隱私，事發時于正跟內地男星沈泰在一間咖啡廳傾談，之後沈泰突然向于正潑咖啡，並上前擊打對方頭部數次，事發過程被網民拍下並在網上瘋傳。當時有指是拍攝于正劇集《美人無淚》時，劇中演員跟沈泰女友有染，于正為了息事寧人，答應沈泰開劇給他當男主角，但之後卻食言，加上有指于正將對方醜事四處宣揚，最終沈泰向他動粗報復，而沈泰被警方拘留三天，事件亦不了了之。

于正重提被襲一事，網民質疑是想乘機宣傳新劇《大唐女兒行》。（于正微博）

于正指被偷拍一事，疑是沈泰一手安排。（于正微博）

于正7年前受到襲擊，但他卻忍到現在才出來爆料，于正在微博表示：「是我讓你的女朋友跟別的男演員睡的嗎？我不過是為了息事寧人，才說你別鬧事了，後面我給你個主演，確實是我沒做到，因為那個劇投資太大，我個人做不了主，我好意約你到咖啡館解釋。萬萬沒想到你找了人拍照，想借我炒作，那個當年睡了你女朋友的男演員，罔顧我知遇之恩給他男主角，沒有站出來說話，於是這個冤案到今天還被翻出來說。」于正更揚言「我行得正坐得直，此生沒有任何骯髒事兒，有啥不能說的？」不過也有網民質疑于正連日來十分活躍，四處惹火頭，懷疑他是為新劇《大唐女兒行》造勢，才重提舊事吸引關注。

下圖有牽涉入該次出軌事件的男女疑犯：

+ 8 + 7 + 6

同場加映于正旗下美女：