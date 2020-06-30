內地女星黃璐大罵秦嵐噁心小人　原來罪魁禍首又係于正　　

女人的恩怨私仇，可以延續幾個世紀，內地女星黃璐，近日連環炮轟秦嵐及于正，她重提2017年錄製真人騷《演員的誕生》時，不但跟對手劉芸不咬弦，更遭劉芸好友秦嵐、于正發文追擊，事隔3年，黃璐仍然怒氣未消，大罵「某些人真的很噁心」，于正隨即發文反擊，至於秦嵐和劉芸又是如何表態？下文為大家娓娓道來。

秦嵐氣質出眾，曾為好友劉芸抱不平。（視覺中國）

黃璐大罵秦嵐和于正。（視覺中國）

黃璐重提3年前舊事，被指為電影宣傳。（黃璐微博）

內地女星黃璐跟劉芸、秦嵐及于正的私怨，其實是早在2017年的《演員的誕生》而來，當時黃璐跟劉芸是競爭對手，一起重演電影《親愛的》的一場戲，有指當時黃璐每次排練都不一樣，令劉芸演出失準，淚灑當場，之後劉芸好友秦嵐在微博留言「過於自大，臨時篡改戲碼都不是有品德的人，戲中見品行，台上見德行，人生路很長，江湖中再見」。秦嵐更指黃璐輸了比賽後，向幕後工作人員做不文手勢洩忿。除此之外，于正也加入批評黃璐，指她當時態度欠佳，甚至輸了後在台下罵工作人員。

+ 6 + 5 + 4

近日黃璐突然發文直斥秦嵐及于正，「最討厭小人」、「說我罵工作人員比中指，沒見過這種混淆視聽，沒做過的事情還能編的繪聲繪色的人，還有些不在現場，什麼都沒看到就跟著附和，為了抱團兒和諂媚的人才是最壞的。」黃璐反而說跟劉芸當時吵了一架，對方只是心直口快，之後大家也沒有放在心上。

黃璐跟劉芸在《演員的誕生》是競爭對手。（影片截圖）

于正對於黃璐的言論，連隨發文還擊，第一句就說「黃璐小姐，聽說妳有新電影要上了，恭喜妳，這麼多年的事，就當我們看錯了行嗎？請用實力拿熱搜，謝謝」。另一位當事人劉芸，卻想息事寧人，「于老師和秦嵐都是我的好朋友，真的不希望這件陳年舊事，牽連到我的朋友們。」至於秦嵐卻一直未有回應，看來是不想被黃璐趁機宣傳，秦嵐的老練確是勝人一籌。

于正承認當年指責黃璐的言論是看錯了。（于正微博）

點擊下圖觀看秦嵐機場Look，以及其他靚相：

+ 17 + 16 + 15

同場加映于正旗下美女：