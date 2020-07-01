【後生仔傾吓偈】睇AV專攻肉感　馮盈盈：要骨感我自己照鏡都得啦

蔚雨芯近年不時做瑜伽，唔通因為咁而令上圍升級？！（IG圖片）

一連兩集嘅《#後生仔傾吓偈》都係以「女人的身材」為題，繼上集以身高去判斷黃金比例身形後，今集升級至即場度三圍！

有「魔鬼胸」之稱嘅蔚雨芯大方任度（影片截圖）

有「魔鬼胸」之稱嘅蔚雨芯(Rainky)，曾公開過自己嘅三圍數字係32D-24-35，之不過，經過「後生女」欣茵嘅貼身量度後，竟然出現34-27-37呢組數字！至於後生仔派出嘅代表，係身材出眾嘅波波，度得嘅數字係33-25-35。之所以有呢個實測，其實係因為6號搵咗個以身高去計算黃金比例身形的方法，以身高167嘅蔚雨芯為例，佢需要擁有34-24-35嘅三圍先可以稱之為完美黃金比例。

提到推胸 ，馮盈盈就話自己好有經驗，仲表示：「係會令座山更加高同堅挺咗。」

節目之後講到各人睇女仔時，最先會留意哪個部位，馮盈盈表示係「胸」，並解釋：「因為我比較唔得閒，冇空。你點睇人哋好關自己事，自己唔夠高就會鍾意望腳長嘅女仔，所以我好似亞叔咁，睇女仔個胸形要好靚唔可以太鬆弛。（你理想嘅數字係幾多？）36、38左右啦 ，要C或D CUP。平時我揀「日本電影」睇時，如果強調fashion同骨感的話 ，唔使睇，我自己照鏡都得 ，我會睇強調微胖同肉感身形嘅電影，欣賞曲線美。」口味都幾接近男性喎。

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點都要回顧下Rainky嘅福利圖