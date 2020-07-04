張韋怡36歲生日千金買勞獎勵自己　曬逾70萬停產白金鑽石地通拿

2007落選港姐張韋怡（Gogo），有TVB御用宮女之稱，但現實生活中其實係闊太，家住8000呎有私人電梯嘅獨立屋。6月10號係Gogo 三十六歲生日，佢送俾自己嘅禮物亦絕不手軟要價超過70萬﹗

6月10號係張韋怡36歲生日。（IG：@gogocheungcwy）

Gogo 2014年嫁給擁有300幅地皮、經營8位數字鐘錶生意嘅丈夫Gallardo Poon，佢地同囝囝Ashton同住於九龍塘有私人電梯嘅8,000呎獨立屋，家中聘請五位菲傭、兩位司機以及一名私人看護。6月10日生日嘅Gogo，慶祝活動持續近一個月，呢日仲分享佢買俾自己嘅生日禮物，訂價超過七十萬港元已停產嘅名貴鑽錶。

張韋怡日常出門行頭都唔惹少。（IG：@gogocheungcwy）

Gogo喺IG貼圖，瞓在床上曬出近7位數字藍寶石鑽石名錶：「送給自己的禮物#藍色怪 #愛自己」佢手上呢隻係Rolex Daytona白金116599-12SA-L(FC)手錶。

張韋怡送俾自己嘅生日禮物，係鑲滿鑽石及藍寶石嘅白金名錶。（IG：@gogocheungcwy）

以18K白金製造，錶殼耳蓋鑲有48粒鑽石，密鑲鑽石錶面配藍琺瑯羅馬數字，小秒針、分鐘及小時計時盤，外圈則鑲有12顆方形藍寶石(~0.70ct)及48顆方形鑽石(~2.82ct)。藍寶石水晶玻璃錶鏡再配以Gogo至愛嘅藍色皮帶，要價達港幣72萬7千元。2015年推出現已停產，不過Gogo有個做鐘錶生意嘅老公，就算係絕版貨都難佢唔到啦。

張韋怡手上嘅名錶要價72萬。（網上截圖）