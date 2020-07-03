天涯俠醫︱盧巧音《好心分手》推上事業高峰　壓力爆燈患抑鬱

無綫（TVB）翡翠台深夜重播2004年經典醫療劇《天涯俠醫》，觀眾的迴響比首播時還要高。劇集演員卡士強勁，主角除了有張家輝、林峯、郭羨妮事業唐寧外，仲請來梁詠琪、盧巧音（Candy）等演員容串演出。90年代尾以歌手身份出道的盧巧音，亦曾參演不少電影和電視劇，而《天涯俠醫》就是她新人時期的其中一套作品。

《天涯俠醫》是Candy新人時期的其中一套作品。（《天涯俠醫》影片截圖）

盧巧音在劇中飾演馬國明老婆，患有糖尿病的她及後需要切除右腿，當時仍是新人的Candy樣子青澀，演技自然。不過，盧巧音最經典的必定是2002年推出的大熱歌曲《好心分手》，當年憑着這首歌，她橫掃各大樂壇頒獎典禮獎項，歌曲唱到街知巷聞，更將Candy的事業推上高峰。原以為演藝路會因而發展順利，不幸地Candy身體同時亮起紅燈，她的甲狀腺出現問題，藥物的副作用令她的頭髮、眉毛脫落，壓力爆燈下她的情緒亦開始出現問題，患上了抑鬱症。她曾接受媒體訪問時自爆頭髮甩到好似地圖，於是索性剃光頭，拍攝《喜歡戀愛》MV時都是戴了假髮。

《好心分手》唱到街知巷聞。（YouTube截圖）

縱然Candy成了頒獎禮的大贏家，但她亦知道是時候停下來讓身體好好休息。2013年，她與樂隊Kolor主音蘇浩才結婚，之後她便淡出幕前專心照顧家庭。幸得老公一直在身邊支持，再加上做運動，Candy成功釋放很多負面情緒，生活亦終於重回正軌。最近，她經常亮相ViuTV節目，不但參演劇集《仇老爺爺》，仲出席《CHILL CLUB》獻唱，一眾樂迷就最開心。

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