【六合彩】復辦蔡運華冇得留低　蔡國威有望做「冬叔2.0」？

六合彩將於7月21日正式復辦，有「六合彩女神」之稱、2015年開始主持攪珠直播的蔡運華日前就在社交網站宣布冇得留低，接受《香港01》訪問時曾表示過想做「女版夏春秋」，可惜最後斷纜：「今日收到通知話以後都唔使返，真係好突然。估唔到冇得續約，有網友留言話以為我會做到老。」

「六合彩女神」蔡運華不獲續約 無緣主持復播攪珠：以為會做到老

蔡運華在社交網站貼出多張相片回顧4年六合彩主持生涯：

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雖然蔡運華2歲大的「六合彩之子」未能再在電視機上聽到「The first drawn number is……」不過隨住六合彩復辦，直播攪珠始終都要有主持，其實在停辦之前，曾主持過六合彩攪珠直播的主持為數不少，當中以人稱「冬叔」夏春秋最為長壽，主持六合彩長達17年之久，及後包括杜秋霞、蔡國威、戚黛黛、周嘉莉、萬斯敏。

不過，自從2015年因亞洲電視被收回廣播牌照再改由無綫電視負責之後，攪珠直播主持大洗牌，主持就演變為由蔡運華、陳思琦、范文雅、吳珮如輪流主持，直至2017年，蔡國威又重回六合彩主持之列。其實計年資，有真正「六合彩之子」之稱的蔡國威已斷續地主持六合彩超過13年，合共主持超過1000期，若然六合彩復辦後蔡國威有得留低，就有資格挑戰冬叔17年的主持紀錄！

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