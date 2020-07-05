太平紋身店│陸駿光在TVB訓練有數　與黃德斌合作有默契：唔使點夾

ViuTV新劇《太平紋身店》日前於上環太平山街舉行探班活動，周秀娜、黃德斌、姜濤、林德信（Alex）、吳綺莉、陸駿光、駱振偉、譚凱倫、ERROR成員吳保錡、曾贊學（阿神）以及編劇李敏的長女李賞等都有出席。為了演繹劇中角色Wifi，陸駿光再次將頭髮漂白。「其實咁做係有意無意嘅！」

撰文：游大東

《太平紋身店》雖已開拍3個多月但仍未煞科，陸駿光解釋：「因為疫情，有啲景比較難Book，但我哋算係好好彩，呢段時間仲有得開工，搵到兩餐。」（梁碧玲攝）

假如對ViuTV自製劇有一定認識，必然記得陸駿光曾經為《Plan B》（2018）飾演殺手兼「清道夫」閻羅一角而將頭髮染成白色，今次再度漂白，他承認因為Wifi這個角色跟閻羅實在太似。「當我接到今次呢個角色嘅時候，唔Exactly係諗住要一樣，但個角色實在太似，都係講Wifi以前都係做『劏屍』，係去到太平街之後，就金盆洗手，不問世事，入面同《Plan B》一樣都係有Flash Back，交代之前嘅事，所以我就同導演講，話不如漂咗白髮佢啦，因為太似。」陸駿光認為，將來《太》劇播放時，可以視之為《Plan B》的後續，「我哋又冇特別講，但如果觀眾覺得有連貫咪有連貫，當時平行空間又好。」

問拍攝期間，跟德斌合作有甚麼難忘之處，陸駿光說經常拿他開玩笑。「德斌喺劇入面佢已經係好虛弱，成日食藥多過食飯，所以拍食飯戲嘅時候，我哋都要笑佢，叫佢食多啲飯。」 （梁碧玲攝）

陸駿光3年前拍攝《Plan B》時，因為飾演「清道夫」閻羅一角而將頭髮漂白。（陸駿光facebook專頁）

跟黃德斌同樣於無綫出身，但陸駿光直言以往在舊公司合作機會不多，雖然如此，今次在ViuTV拍劇，無需花時間磨合，埋位時經已入戲。「我諗大家喺TVB訓練咗咁多年，出到嚟大家都唔需要點樣夾，收到劇本，一埋位就做㗎喇，對兩下就已經係嗰件事，好快搞掂。其實呢條街（太平街）都幾個主要演員都好快手，大家都好有默契，冇咩話需要磨合，亦唔需要排好多次，我哋又冇圍讀，但一嚟到就係喇。」

至於「娜姐」周秀娜，陸駿光大讚她夠正，「我哋不停咁Jam嘢，有好多即興演出，因為我個角色需要有啲搞鬼，要搞氣氛，成日都會爆肚，我幾滿意個效果，因為好多時我哋都係跟住劇本去，而家就會再多啲即時反應，生活感更重。」今次已是第三次幫ViuTV拍劇，陸駿光直言對劇本有信心，「今次劇本個世界比較宏觀，又有少少Cult，ViuTV係可以接受到呢啲Cult嘢，我覺得係一個新嘗試。」

《太平紋身店》幾位主角（左至右）：陸駿光、姜濤、周秀娜、黃德斌、吳綺莉、林德信。（梁碧玲攝）

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