李佳芯出席腦腫瘤小朋友生日會畢生難患忘：我能夠做的事依然稀少

大家睇咗Ali本新書未？（IG：aliaime）

李佳芯（Ali）所創作的散文集《心之所往》可以說是紀錄了她至今37歲人生經歷過的事情。當中有提及Ali本身並不喜歡幫自己慶祝生日這件事情，因為感覺這是一件很麻煩身邊人。不過在入了娛樂圈之後，身邊卻很多人幫助她慶祝生日。

不幫自己慶祝不代表Ali不出席朋友的生日會，其中有兩個生日會她認為值得寫下書本中和讀者們分享。第一個是十多年前認識的一位眼科醫生，Ali對這位醫生印象特別深刻，「他並不像其他醫生會長期坐在診所裡，而是為了幫助不同病人，每年至少會去內地一星期，再跟當地醫護人員分享他的經驗。」Ali最記得那名眼科醫生跟他說過當醫生的初衷，令她畢生難忘：「光是代表希望，我只是給予孩子重見光明的機會，令他們有努力走下去的動力，畢竟孩子是社會棟樑。」那時的Ali連固定職業都沒有，聽完這些說話令她感覺人生好像白過。

另外一個是在4年前的時候，Ali有一天收到朋友的短訊，說一名患了腦腫瘤的八歲小朋友特別喜歡她，希望邀請Ali來到這名小朋友的生日會，給予鼓勵能戰勝病魔。最後Ali一口答應。當時的Ali令人熟悉的是拍攝《學事學非》，去到生日會時候，那名小朋友一眼認出她是《學事學非》穿著藍色制服的姐姐。Ali最記得是二人互相為大家的夢想鼓勵而加油，「感受著他冷涼的小手和我微溫的手相觸，那種溫度的差異提醒我生命的無力感，原來我能夠做的事，依然稀少。」

Ali好怕朋友幫佢慶生，因為會覺得麻煩到人。（IG：aliaime）

事隔一年Ali收到朋友短訊，這名小朋友已經化身為小天使到天上，而她又想起那名眼科醫生幫助一名小朋友的眼睛重見光明，現在已經大學畢業，Ali感性的說：「有些夢想中斷了，有些夢想能得以延續。」

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