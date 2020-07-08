《夜夜痴纏》變廣播界禁忌　麥潔文有靈異體驗：好似聽唔到嘢咁！

麥潔文（Kitman）作客香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》，即場向主播馬梓軒傳授唱歌技巧。Kitman表示唱歌前，先要學會兩件事：「唱歌前嗌聲好重要，同埋平時要識得保養把聲！我成日叫啲學生唔好打邊爐同BBQ，因為會對把聲造成好大傷害！」

麥潔文（Kitman）向主播馬梓軒傳授唱歌技巧。

Kitman於90年代已經開始教唱歌，她稱多年來遇過不少奇人奇事：「我以前遇過一個學生，佢每次嗌聲，把聲都好震！後來我同佢傾偈，原來佢爸爸做針灸師，支針拮落去會係咁震，佢就係呢種感覺！所以佢啲肌肉好難平定，佢最後選擇放棄，冇繼續學唱歌啦！」

麥潔文於90年代已經開始教唱歌，她稱多年來遇過不少奇人奇事。

談及她1984年的經典歌《夜夜痴纏》，一直流傳是廣播界禁歌，傳聞播放時總會有怪事發生，Kitman坦言：「其實我都感覺過！有次夜晚聽到有人播呢首歌，我突然間一片空白，好似聽唔到嘢咁！首歌嘅前奏，我一開頭嗚嗰個位係特別令人有感覺同埋幾嚇人，但我覺得最緊要大家唔好咁多邪念就冇事！（而家仲敢唔敢唱？）咩唔敢呀！我成日演唱會都唱，係指定歌曲唔唱唔得！」