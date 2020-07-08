天涯俠醫︱港姐鍾沛枝離開TVB轉行做美容　閒時到父母燒臘檔幫手

無綫（TVB）翡翠台深夜重播由張家輝、林峯、郭羨妮以及唐寧主演的經典醫療劇《天涯俠醫》，再次成功掀起煲劇潮，觀眾捱眼瞓都要重溫。不少劇中演員已淡出娛樂圈，其中包括飾演郭羨妮主診醫生的鍾沛枝，港姐出身的她轉行做美容，更有指她已經離職做少奶奶。

鍾沛枝飾演郭羨妮主診醫生，港姐出身的她轉行做美容。（影片截圖）

鍾沛枝18歲參選2001年香港小姐奪亞入行，同屆冠軍為楊思琦。加入TVB後她被安排到收費台做主持，可惜出鏡、曝光率遠遠不及楊思琦。及後有參演少量劇集，《天涯俠醫》便是她入行的第二部作品。當初鍾沛枝參選港姐是為了完成媽媽的心願，同時又覺得收費台沒有人看，心灰意冷下決心離開TVB。當時年少氣盛的決定卻令鍾沛枝感到後悔，因為她的主持工作基本上每個月都爆騷，月入達到3至4萬，再加上當她提出離開時，公司亦有挽留。

鍾沛枝18歲參選2001年香港小姐奪亞入行。（視覺中國）

離開TVB後，鍾沛枝曾到國泰做地勤，由有經理人打點一切到要為別人服務，她直言不習慣。在航空公司工作了四年，縱然得到公司賞識，有機會升職加薪，她都毅然拒絕，因為面對着焦急的客人時，難免會發生不愉快情況。為了可以開開心心工作，貪靚的鍾沛枝決心轉行做美容，在美容中心擔任員工形象指導顧問，有不少人更說她與朱千雪撞樣。而鍾沛枝父母經營的燒臘檔在上環是老字號，經常大排長龍，她除了在美容中心工作，閒時都會到店鋪幫忙收錢，分擔家人的工作，非常孝順。

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