何鴻燊逝世｜著名花藝師Gary Kwok鮮花佈置靈堂　曾與Armani拍檔

賭王何鴻燊於5月26日離世，享年98歲，他的家人於本月8日起一連3日假香港殯儀館為他舉行喪禮。大殮儀式過後，賭王的靈柩將會暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，然後待明年擇吉日下葬摩星嶺的昭遠墳場。四房親屬不惜工本為賭王打造世紀喪禮，送別他最後一程。

賭王何鴻燊享年98歲。

據悉，靈堂的花飾佈置是由本地著名的花藝師Gary Kwok（郭慧敏）設計，以花園園林為主題，用了逾萬朵荷蘭鮮花，包括白玫瑰、紅玫瑰、繡球花以及蘭花，加上人工草鋪成的草地，將靈堂搭建成花園似的。而殯儀館的大堂、牆身就以白玫瑰和樹葉等佈置。

賭王靈堂用鮮花佈置。(資料圖片)

Gary Kwok曾與不少國際著名時裝師以及時裝品牌，包括Piaget、Dior、Chopard、Givenchy等合作，為活動設計花飾。她於2002年就曾獲意大利殿堂級時裝大師Giorgio Armani邀請，成為Armani Fiori花店的拍檔。她接受訪問時透露自己用了10年時間在日本、英國、比利時及法國深造花藝，更跟過多位國際級花藝大師學藝。