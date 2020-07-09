【多圖】鄧洢玲、陳蕊蕊車房打水戰　六女濕身背心Look勁性感

藝人鄧洢玲（阿旦）、陳蕊蕊、鄧伊婷（Irina）、張若錡（Angus）、彭美詩及小倩最近合作拍攝微電影《下一秒，追到你》，眾女飾演有美貌又有技術的車房妹，白天在車房開工，晚上則練玩電競賽車遊戲，終日與車有緣，她們工作的車房員工全女班，罕見有車房如此「香汗淋漓」，必定吸引大量男車主幫襯，導演Miss Hunny及Denny Chu為滿足觀眾，更特別加插一場洗車戲，畫面超級養眼！

日前阿旦、蕊蕊及Irina等到牛頭角一所車房拍整車及洗車的戲份，鏡頭前她們落力洗車，玩到興起更爆水戰，拎起水喉互射，又互掟濕毛巾，眾女衣衫盡濕，白背心透出內裡的比堅尼Top，畫面香艷！

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阿旦表示今次拍攝十分愉快，第一日的水戰戲叫做比較輕鬆，之後會有不少考驗演技的場口，相信挑戰會更大。講到微電影由Miss Hunny執導，阿旦指兩人相識多年，雖然對方鏡頭前形象搞笑，但事實上做事認真，準備工夫十足，每個鏡頭都要求細緻。至於蕊蕊則表示其角色性格很有層次，亦正亦邪，之後會有喊戲及暗戀戲，而電影講述電競賽車，蕊蕊之前有落場經驗，曾贏得多場友誼賽，因此頗有信心拍戲神似。