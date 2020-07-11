震震有詞│好賭奶奶幾乎敗盡身家　新抱接濟反被誣告偷錢

婆媳關係是千古難題，台灣節目《震震有詞》在最新一集請來律師、資深傳媒人、兩性專家、家庭醫生擔任嘉賓，分享多個奶奶摧毀兒子婚姻的個案。

在最新一集《震震有詞》中，嘉賓們分享了多個婆媳糾紛個案。（影片截圖）

陳立怡律師分享一個個案，一個好賭的奶奶為索錢還債，向兒子新抱提告，令二人婚姻破裂。她原本家境不俗，有兩三棟物業及土地，最後因為她太爛賭，多次欠下巨債，賣掉物業還債，當賣剩最後一個物業之後，兒子認為不能這樣下去，跟母親協議將這個物業轉到他名下，每個月給予她生活費。

一開始母親還乖乖聽話，但之後私下向新抱呻窮，新抱感到難為，所以偷偷額外給予奶奶生活費，奶奶錢多之後賭癮翻發，又再賭錢，再次輸錢之後，竟然向兒子新抱提告，撤銷物業贈予，同時又誣告新抱潛入她的房間偷取現金和首飾。

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由於沒有任何證據，刑事檢察官直接向奶奶明言，如果她明知自己的控告不符事實，他會起訴她誣告。後來奶奶識相撤控，但兒子和新抱的婚姻已經走不下去，一來因為給奶奶生活費反被冤枉偷錢，二來老公又責怪自己私下給媽媽錢，令她覺得非常委屈，最後選擇離婚。

婆媳關係永遠都處於角力狀態。（影片截圖）

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