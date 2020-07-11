宋熙年為第二胎買定保險　讚大仔有哥哥風範

宋熙年三年抱兩，將會舉行baby shower公布第二胎性別。

宋熙年早前宣布再度懷孕，早前佢為一個醫療計劃擔任嘉賓，分享精明媽媽的人生規劃心得。提到預產期在三個多月後，Sarah笑言將會舉行baby shower公布第二胎性別，她笑指大仔Damon似是明白快將成為哥哥，變得更有責任感，除了識自己收拾玩具外，亦開始有大哥哥風範：「佢對住我個肚皮手指指，有時會將雙手放喺我個肚皮上，然後錫錫，感覺好有愛。」

宋熙年已為家人準備好醫療保障。

Sarah轉型兼當媽媽後更未雨綢繆，全因Damon初生不久的小事件所致，她說：「第一次遇到Damon不適，即使只是感冒發燒都很心痛，除了擔心小朋友身體外，想到萬一下次到自己入院，可能涉及林林總總的醫療開支，可能會為自由身的我們構成壓力。如果有醫療保險計劃，不用逐個醫療項目計算賠償，對於精神同財政上都有好大幫助。」

宋熙年快將第二度做媽媽。

月賺六位數的Sarah笑說要為生一隊足球隊做好準備：「做女人當然喜歡買名牌手袋，而老公喜歡買相機及名錶，我們曾經為此而互相檢討，規定半年內不作高消費，結果我們都很快破戒。最後我們決定在不犧牲個人嗜好的大前題下，為將來早作規劃。」宋熙年表示如果打算生多幾個的話，認為除自己外，亦要為家人準備好醫療保障，特別是初生嬰兒及小朋友，需接受治療的情況往往很難預計。