【哈哈哈哈哈】鄧超孫儷夫妻檔上真人騷？　節目海報隱藏重要訊息

內地綜藝節目《奔跑吧》，今季大換血後，口碑大不如前，令人懷念以前的人腳，包括鄧超、迪麗熱巴、王祖藍等玩得藝人，但原來鄧超等人已經另起爐灶，近日新綜藝節目《哈哈哈哈哈》官宣，由鄧超擔任主要角色，睇節目名稱已經相當爆笑，究竟是哪一類型的節目形式？之後還有哪位藝人加入？下文為大家揭曉。

鄧超的新綜藝《哈哈哈哈哈》，網傳孫儷會撐丈夫場。（微博@turbosun）

+ 9 + 8 + 7

內地真人騷《奔跑吧》，雖然參考韓國《Running Man》，仍然甚受歡迎，主要是因為一班參賽的人腳，全是綜藝感十足，但自從新一季換了固定主持後，收視即大不如前，其實鄧超早已另有著落，由他聯同昔日在《奔跑吧》的最佳拍檔鹿晗及陳赫，推出新的綜藝節目《哈哈哈哈哈》，官宣時講明有5位主持，現時只公佈了3位藝人的陣容，更有網民指孫儷現時只在推廣兒童讀物，空出檔期正好可以夫妻檔上陣，若然真的如此安排，肯定能製造話題，成為焦點節目。

鄧超跟孫儷婚後十分恩愛，夫唱婦隨。（視覺中國）

點擊下圖有孫儷靚相：

+ 13 + 12 + 11

《哈哈哈哈哈》的形式被稱為公路綜藝，由幾位主持人駕車穿州過省，展開一次別開生面的遊覽之旅，期間他們一邊體驗生活，一邊在不同地點，嘗試不同的工作，更要想盡辦法解決遇上的難題，從而看到幾位藝人鮮為人知的一面。現時節目主持陣容還有兩個空缺，有心水清的網民發現，官宣的節目海報是5位漫畫男子，除了鄧超、陳赫、鹿晗外，另外的公仔人物甚似王祖藍及李晨等《奔跑吧》的舊拍檔，至於最終節目人腳，還得留待官方宣佈。

同場加映楊冪撐爆旗袍逐格睇：