于正明讚暗踩昔日旗下男星　金世佳神回應網民稱大方得體　

內地劇《河神2》熱播，想不到網民最先談論的不是劇情，而是男主角跟于正的恩恩怨怨，事緣于正在微博發帖，大讚金世佳的出色演技，但字裡行間，卻暗暗滲出揶揄嘲諷的味道，而金世佳的回應，則是相當大方得體，讓人拍爛手掌，下文為大家帶來二人隔空暗鬥的過程。

金世佳其實相當靚仔，仲有189cm高。（視覺中國）

金世佳為拍攝《河神2》，放棄自己的靚仔形象。（劇照）

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《河神2》由原來的人氣男神李現，換上了另一位帥哥金世佳，劇集播出前已有劇迷表示因換了男一而要棄劇，最讓人意想不到，是首先發聲的是金世佳的舊東家于正，他發帖表示「看了一集《河神2》，忍不住又想來罵一下金世佳這個憨憨，為何老想當藝術家？這不拍那不拍，白白耽誤了這些年，流量它不香嗎？再不紅你就老了，雖然你已經不是我歡娛影視的演員了，但還是希望有才華的人可以發光發熱，哪怕為了能給自己多點選擇，先紅起來好嗎？」。

于正是內地的金牌製作人，但卻有不少是非纏身。（于正微博）

于正明讚暗踩金世佳未夠紅，而金世佳透過工作室回應，「感謝于老師愛之深責之切，希望你多看兩集《河神2》，多提寶貴意見，也祝于老師新劇收視長虹！」其實金世佳出道後，已拍攝于正出品電視劇《美人製造》當上男一，但對之後的劇本卻有微言，更說拍這種劇令自己很噁心，二人分道揚鑣後，想不到于正對於金世佳念念不忘，更品評對方的劇集，確是始料未及。

同場加映李元玲愈變愈靚過程：

鋼琴女神李元玲，她的索爆身材已經成了她的標誌，不過她並非天生吃不胖的體質，而是是要瘋狂做運動，才有今日這副Fit爆的身材。