G.E.M.鄧紫棋出道12周年感謝粉絲：談戀愛都很少能堅持這麼長時間

G.E.M.鄧紫棋雖然只得28歲，但由於早入行，眨下眼就入行12年。經歷過各種是非、與舊公司對簿公堂，7月11日入行周年呢日，G.E.M.喺社交網寫下長文感謝粉絲不離不棄：「每次聽說這些你們努力為我做的事，就會感覺無以為報。」

G.E.M.當年嘅金魚咀大家仲記得嗎？（影片截圖）

當年嘅金魚咀小女孩，到今日走上國際舞台表演，G.E.M.嘅金曲《光年之外》更係首支華語MV突破二億觀看人次，亦係首位擁有三支個人MV觀看次數超過一億嘅華語歌手。G.E.M.留言話：「我看見棋士們今天為我極力爭取的各種12週年應援。每次聽說這些你們努力為我做的事，就會感覺無以為報。說實話我能為你們做的，可能真的只是繼續寫歌、唱歌，希望我的歌能陪你們渡過你們生命中的某些時刻。」

鄧紫棋感謝FANS來支持。（IG：@gem0816）

12年唔係一段短時間，對於唔少由出道支持到今日嘅粉絲，G.E.M.都表示：「有時候我也挺佩服你們的熱情。談戀愛都很少能堅持這麼長時間喜歡一個人；即使結了婚，現實里（裡）也看見不少各自心酸的故事；能超越一段時期仍然維持的友誼，也是非常稀有⋯我想這也是為什麼人越長大越懂得珍惜，因為你曾以為的『永遠』，有時候離現實確實挺遠。謝謝你們愛我，我也愛你們。」