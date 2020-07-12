【專訪】Amanda S.疫市重新開餅舖　「乜都新晒」連男友都換埋

Amanda S.（龍玥心）、鄭希怡、鄭融和梁諾妍等參與拍攝的香港開電視旅遊節目《神奇旅俠》將於今日（12/7）晚上播出，負責走訪倫敦名勝古跡和大街小巷的Amanda S.日前接受《香港01》訪問時便透露這次旅程長達3星期，時間相當充裕：「我嘅部份以生活品味內容為主，去睇博物館、參加下活動，咁啱我去嗰時係時裝周，所以都有去睇時裝展、參加After Party，亦有去慈善晚會，仲買咗張枱。」

當中最難忘的是，好多博物館都特意為她開門設私人時段拍攝，機會難得：「唔單止可以同設計界教父Sir John Sorrell做訪問，佢仲帶我喺倫敦睇下名勝、地標，跟住個傳奇人物四圍去，好難忘。」

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旅遊節目，一定要講下當地飲食先夠過癮，但好多香港人都認為，倫敦是比馬鞍山更乾涸的美食沙漠，而Amanda就指這種看法只是廿年前的舊有想像：「倫敦改變咗好多，特別係呢10年，好多好出名嘅歐洲廚師都去咗倫敦開餐廳，而且歐洲嚟講，係得倫敦先有咁多種類、咁好食嘅餐廳。」

對Amanda而言，倫敦就像她第二個家，「試過3年內嘅每年有4、5個月喺倫敦」，然而今次短短3星期的旅程，卻令她對敦倫有更深一層的認識。（《神奇旅俠》花絮）

講起食，Amanda更急不及待指自己將重啟餅店生意，之前已經部署了足足兩個月：「9年前就係呢個時候開petite Amanda，而家重新開始，叫Flakes & Layers，會以Pop-up店嘅形式暫時做6個月，第一個地方係中環。」她坦言因為新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，所以重拾整餅興趣：「之前結業係好心痛，但同時令我學到好多，所以都想知今次第二次會做成點，而我都想為自己、為香港做番啲開心嘢。」

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疫情的確不少事物發生變化，包括感情，Amanda坦言自己與外籍富豪男友Sam已經「Close file」：「呢段時間真係畀咗我一個New life，而家好開心，有個新嘅電視節目，有新嘅蛋糕生意，又有新嘅愛情生活，乜都新晒。」不過，她不欲多談新男友的一切，僅透露兩人正在發展中：「唔講太多喇！」Amanda早年與曾與天王郭富城、日本足球名宿中田英壽傳緋聞，後來與意大利人Christian亦有過3年婚姻，加上與Sam的一段感情，每段感情都差半步走到最後，相信大家都希望Amanda今次能夠找到幸福。

場地：香港灣仔帝盛酒店

服裝：Joyce