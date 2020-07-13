李君妍轉做親生女事業大躍進　新劇做女主角：好開心公司安排到

李君妍即將成為新劇《異搜店》單元女主角，絕對係事業大躍進。(ig圖片)

09年加入無綫嘅李君妍(Aurora)，兩年前轉約做親生女後，演出機會即時大大提升，除《特技人》「袁丸」一角、《她她她的少女時代》健身室教練Icy外，據悉，將在本月中開拍嘅新劇《異搜店》，李君妍係其中一個單元嘅女主角，同男主角何廣沛、吳業坤有不少對手戲。李君妍接受《香港01》訪問時透露，由於所負責嘅單元被安排作打頭陣。「都有少少緊張，因為自己係頭一個單元，如果做得唔好怕觀眾唔會再睇埋落去。」

李君妍本身要與《拳王》其他演員跟隨冼灝英訓練，但由於近日疫情爆發所以要叫停。(ig圖片)

提到，網上有消息指九月開拍嘅《拳王》，李君妍擔正做女主角，她笑言誤會一場，並指該劇有姚子羚、賴慰玲，而自己只係拳館其中一員，並非網民所指嘅女主角：「不過拳館得兩個女仔，加上劇本而家未出，所以唔知會唔會仲有改動。但都開心嘅，因為之前轉約時同公司傾過，想個形象硬淨同sporty啲，公司確實有安排到，好似《姊妹淘》負責嘅都係同運動有關，而家拍緊嘅《七公主》係劍擊為主。」

李君妍話即將開拍嘅《拳王》，同2012年由鄭嘉穎主演嘅《拳王》無關，並透露張振朗因與黎耀祥有過節，而不停到拳館挑戰。（網上圖片）

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