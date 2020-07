「凍齡」一詞近年出現喺唔少男藝人身上,苗僑偉、劉德華、郭富城更係表表者。之不過,有「凍齡」亦有「崩壞」,那些年的男神如陳冠希,日前開live時,因魚尾紋、眼袋、癦屎和鬚根表露無遺,而令不少網民感嘆青春一去不復返。

與陳冠希同期出道,爭過女爭過上位、又因潮牌而揶揄對方嘅余文樂,曾幾何時都男神一名,但婚後嘅佢實在太幸福,加上近幾個月因疫情關係而留喺台灣,令佢發福走樣跟谷德昭撞樣。

同樣曾經係男神級別嘅吳彥祖,婚後魅力不減,但去年他在美國被野生捕獲時,髮線向後移令佢顏值不再,網民亦概嘆「男神都有脱髮困擾」。其實吳彥祖一直都知自己有脱髮問題,他曾在IG上傳咗張自己年輕嘅舊照,好苦惱咁話:「I wish I had all hair back(我希望我有返所有頭髮)」。

