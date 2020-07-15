【迷網】楊明弟樓嘉豪被批比上次演得差：同藝訓班同學一齊較輕鬆

《迷網》播映了兩集，角色基本上已盡數出場，除了陳曉華首次拍劇，也有其他的新人出場，其中一位便是飾演楊明弟弟的樓嘉豪。

樓嘉豪其實在早前的《十八年後的終極告白》也有出場，當時他飾演的是何遠東年青版，被網民形容為「比何遠東更肥仔富」的演員，實力得到認可，但今次在《迷網》中，網民則認為樓嘉豪的表現並沒有在《十八年後的終極告白》一樣耀眼，反而是有所退步。

演何遠東年青版。（IG@樓嘉豪）

樓嘉豪在接受《香港01》訪問時指：「稱唔稱得上好我就唔敢評論，但係我覺得自己的而且確拍攝《十八年後的終極告白》嘅時候，個人冇咁緊張，比較從容自在，或者因為咁而演出有影響。可能我拍攝經驗尚淺，我會繼續累積經驗，將其沉澱消化，努力改善。因為《十八..》大部份嘅演出都係同藝訓班嘅同學仔一齊，加上戲份比較少，而《迷網》係第一次有咁多戲份同前輩做對手戲，所以比較緊張。」

樓嘉豪在《迷網》中的表現被批評。（螢幕截圖）

樓嘉豪是2017年第29期無綫電視藝員訓練班的藝員，其實在入班之前，他就讀於香港演藝學院，當時入校面試被評判十分狠的指「做戲其實好屎」，但他依然沒有放棄這條路，他說：「之前我係完全冇接觸過演戲，白紙一張，所以又冇覺得好大打擊，當時認為要虛心學習隨遇而安。而點解要選擇行呢條路，其實件事好機緣巧合，從小對表演有興趣的我，無奈一直冇機會接觸演戲，中學join左Dance club，讀書成績平平，覺得自己唔會考到大學，咁橋有個同學問我有冇興趣去演藝學院面試，我就抱住試吓無妨嘅心態，點知僥倖入到。畢業後順理成章進入TVB工作至今，算係好彩，好感恩。」

年輕當然是樓嘉豪的本錢。（IG@樓嘉豪）

+ 11 + 10 + 9

跟每一個TVB新人一樣，樓嘉豪在進入演藝圈後，都要捱窮一段日子，但他早已習慣，因為在大學時已是這樣，他說：「我自己嚟講，對於一個啱啱Flash grad冇乜積蓄嘅人，經濟上係有點吃力，平時盡量慳啲使，不過我個人向來比較節儉，大學時期曾經試過去超市買一包餃子，自己煮分三餐食。好彩屋企人都支持我，唔會畀太大壓力我。」