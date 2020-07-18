【多圖】梁芷珮老公被指靠老婆　正面還擊網友：唔好亂up喇！

梁芷珮憑旅遊節目《潮甚麼》系列廣受觀眾歡迎。（螢幕截圖）

剛踏入38歲，憑TVB旅遊節目《潮甚麼》系列廣受觀眾歡迎，被封為「人妻女神」嘅梁芷珮（Christy），人氣愈來愈高，但是一切並非亦隨之而來。有網友中傷Christy老公話唔知係乜水仲話佢食軟飯，Christy呢日就正面還擊：「喺我心目中，我老公係絕世好男人！喺到講清楚晒喇！唔好亂up喇！」

梁芷珮完全唔似生咗三個小朋友﹗（IG：@imchristyleung）

梁芷珮一家五口一齊拍攝節目。（IG：@imchristyleung）

一直以來拍攝《潮甚麼》系列，Christy都係一家五口齊上齊落，老公正正係節目攝影師，但原來唔止咁簡單，Christy上載兩夫婦合照話：「喺我心目中，我老公係絕世好男人！年輕爸爸20歳出嚟教golf養大屋企三件老細，教咗10幾年波，從來未接觸過攝影，喺一年內學識揸機，剪片，拍咗7個潮什麼，有5個都係佢一手一腳拍攝，出trip時冇人幫，揸機，收音，燈光，航拍，影相，仲有揸車，夜晚入片，拍足一個月佢就踩足一個月，直頭係超人！」好多網友對佢半途出家都表示驚訝。

梁芷珮透露老公半途出家用一年時間學拍攝，係自己心目中嘅超人。（IG：@imchristyleung）

兩公婆拍住上，幾輯節目愈戰愈勇，早前終於開設佢地自己嘅辦公室，Christy將一切歸功老公：「喺香港，我9成嘅網上廣告，都係佢拍佢剪，對我來講，佢係一個好老公，好爸爸，喺我而家做緊嘅工作入面，根本冇咗佢係唔得，佢係一個專業嘅幕後工作人員，各位好好奇我老公係乜水嘅網友，喺到講清楚晒喇！唔好亂up喇！」

梁芷珮講明：「跟本冇咗佢係唔得，各位好好奇我老公係乜水嘅網友，喺到講清楚晒喇！唔好亂up喇！」（IG：@imchristyleung）