淡出娛樂圈的靚媽李雪瑩(Crystal)今日(18/7)在IG宣布再有喜,已肓有一女的她實行三年抱兩。雪瑩上載了與囡囡和老公的合照,她用手輕輕摸着肚子,寫着愛女即將會成為家姐:「We are excited to share that Lilia will become a little big sister very soon!」不少圈人好友包括楊秀惠、岑杏賢等都送上祝福,而同樣懷孕中的陳凱琳及宋熙年都有留言恭喜雪瑩!

李雪瑩在IG宣布再有喜。(IG/ @misscrystalli)

