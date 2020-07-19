【多圖】鄭愷火鍋店開張一天面臨休業　裝修抄襲出事惹負評

內地男星鄭愷，以綜藝節目《奔跑吧》為人熟悉，他跟太太苗苗今年結婚後，隨即宣佈太太有喜，而近日他的火鍋店「火鳳祥」開張，更是三喜臨門，圈中好友林峯、王祖藍等都有撐場，在明星效應下，火鍋店未開張已有人答應開設加盟店，不過在開張當日，另一間火鍋店「吼堂」，卻Po出兩間店的對比圖，店內裝修近乎一模一樣，惹來抄襲疑雲。

鄭愷三喜臨門，但旗下的火鍋店卻披指抄襲。（視覺中國）

鄭愷的「火鳳祥」跟「吼堂」的店內設計一模一樣。（吼堂微博）

下圖有鄭愷火鍋店抄襲證據逐格睇：

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鄭愷今年連環公佈喜訊，先是跟內地女星苗苗結婚，婚後不久如宣佈有喜，而本月18日他位於寧波的火鍋店「火鳳祥」開張，正式當老闆，他不但帶同太太苗苗婚後首次亮相，而圈中好友林峯、王祖藍都有到場支持，關注度十足。但開張當日，成都的「吼堂」火鍋店，卻出Po指鄭愷的火鍋店抄襲其店子，由店內裝修、宣傳圖樣，以至服務員的打扮，兩間店也近乎一模一樣。由於鄭愷的火鍋店未開業前，已準備開加盟店，「吼堂」方面指若然鄭愷的店在全國開業，明星效應下，被抄襲一方只會處於劣勢，事隔一天，鄭愷的火鍋店發聲明指會改動店子設計，如果屬實，鄭愷火鍋店剛開張已要休業。

苗苗跟鄭愷婚後，已宣佈懷孕。（苗苗微博）

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