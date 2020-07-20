【DSE放榜】第一屆「白老鼠」馮盈盈為考生打氣 ：值得自豪的壯舉

馮盈盈鼓勵DSE考生之餘，亦不忘向大家報平安，指自己病毒檢測結果呈陰性。（crystalfyy＠IG圖片)

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，身為《後生仔傾吓偈》主持嘅馮盈盈亦都好關心，在其IG上載一張身穿畢業袍，4年前喺香港大學影嘅相，並發文表示樂意為DCE考生解答難題，歡迎inbox，非常有心。「今屆考試有太多不確定性和不穩定性，由考試日期一改再改，到放榜形式可能改成歷史上首次網上發放成績，同學更加會感到緊張和困惑，覺得很難預測成績，前路茫茫，『路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索』前面路途雖然漫長，但透過不懈追求和探索，終能求得真理和成功，老土都要講，公開試只是悠悠人生中一個章節，我真心佩服，同學們能順利完成今年DSE考試，這已是一個值得自豪的壯舉。」

盈盈當年的DSE成績表(（crystalfyy＠IG圖片)

盈盈又指學生哥在疫情下既要專心應試又要顧及人身安全，實在不容易，所以無論成績如何，大家都已經通過人生其中一個難忘的考試，並表示樂於分享自己當年DSE放榜經驗和心得。盈盈作為第一屆DSE「白老鼠」，當年有三科拎到5*成績，以28分入讀香港大學嘅營養學。去年放榜前夕，她亦有在IG鼓勵一眾學生哥。