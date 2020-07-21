【開心速遞】Crossover《反轉腦朋友》 劉丹染金毛扮新角色阿貪

不少人都看過Pixar動畫《反轉腦朋友》（Inside Out），周一晚（20/7）播出的最新一集《愛‧回家之開心速遞》就有一段戲中戲向他們「致敬」，在劇情裏加入「腦朋友」元素，除了阿樂、阿愁、阿燥、阿憎、阿驚之外，劉丹今集勇染金毛扮出新角色阿貪。

故事開頭就介紹了四種主要情緒：快樂憤怒哀傷和恐懼，身體受不同情緒主宰時會有不同行為，自己也不會知道下一秒由哪一種情緒主宰自己。熊樹根（劉丹飾）卻還有另一種沉睡中的次情緒叫「貪根」。

最新一集《愛‧回家之開心速遞》，劇組向PIXAR動畫《反轉腦朋友》「致敬」。（滕麗名IG）

劇情中段，根叔身體完全受「阿貪」控制，不斷扮可憐博同情，講大話欺騙他人自己是獨居老人以佔便宜。不但訴說含辛茹苦養大的子女對他不理不睬，又大呻弟弟熊樹仁（單立文飾）虐待他，讓他成功免費獲得電飯煲和大疊超市禮劵。

但是充滿貪念的劉丹終有報應，被人拍片放上網，片中指他是專門呃人同情心的大老千。飾演家人的熊尚善（滕麗名飾），熊若水（呂慧儀飾）和熊樹仁等人指如根叔再貪心便會和他斷六親。於是根叔懇求家人原諒，體內的「貪根」就被鎖起來了。

其後根叔看見地上的100元亦沒有選擇據為己有，家人便再獎勵他100元，但不小心被他掉在地下，此時根叔的貪念被解鎖了，他只好衝到洗手間執錢，恰好看見看見一名女子被攻擊，便英雄救美把她從惡人身上救出。最後根叔得意洋洋地說，誰說阿貪沒有用處？