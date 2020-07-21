【多圖】毛曉彤新劇有捉姦情節　跟前度陳翔分手再成熱搜

內地劇《三十而已》熱播，劇中牽涉到丈夫出軌情節，而主演之一的女星毛曉彤，隨即成為傳媒焦點，皆因她曾經遇過圈中男友不忠的經歷，而她的處理手法，更被視為最佳分手教科書，走出分手陰霾的她，現時步上一線女星之路，以演藝成就證明活得比你好。

毛曉彤主演的新劇《三十而已》，內容涉及到另一半出軌。（劇照）

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《三十而已》講述三位30後的女性，面對家庭、事業、愛情等種種難題，內容亦渉及到出軌背叛等題材，而其中一位主演女星毛曉彤，在宣傳時被問到若然閨密的另一半出軌，她會如何處理？之後毛曉彤斬釘截鐵地說「兩個人的感情不能當作兒戲，出軌對於我來說我覺得是零容忍的，如果選擇隱瞞只會是二次傷害，不要低估一個女人處理問題的勇氣。」 毛曉彤對出軌男如此忿恨，皆因她跟前度男友陳翔分手，確是一次不愉快的經歷，而且再見不是朋友。

毛曉彤跟前度男友分手原因，近日再次成為熱搜。（陳翔微博）

毛曉彤新劇熱播，加上她對出軌男友的言論，連隨喚起大家對她昔日跟陳翔分手的記憶。在2017年10月，毛曉彤突然宣佈跟男友陳翔分手，當時陳翔在人前表現得十分難受，在幕前痛哭，又指二人聚少離多，才導致感情生變。不過一段升降機視頻流出，事件即有180度轉變，閉路電視的畫面中，清楚見到陳翔帶女星江鎧同返家，約5分鐘後，毛曉彤拖著行李返回跟男友同居的家，之後過了4分鐘，江鎧同匆忙離開上址。之後毛曉彤在微博發文「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」。至凌晨時份，在幾名工作人員幫忙下，毛曉彤直接搬家，決絕分手，而她處理渣男背叛的方法，獲得不少網民稱讚，更視為男女分手的教科書。

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