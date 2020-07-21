【開心速遞】直擊熊若水大戰譚校長　導演3分鐘一鏡過拍攝勁滿足

拍了900多集的《愛.回家之開心速遞》還有哪些新招數留住觀眾？導演馮肇均今晚（21/7）在Instagram出文，指在今晚的最新一集（第912集）《港女的審判》中決定運用大量長鏡頭，短短21分鐘內，26段戲、僅得34個鏡頭，最長一個鏡頭長達3分18秒，他指這是從未在情景劇中使用過的拍攝手法，對此大呼滿足。

熊若水和譚校長都急於結束裁決。（TVB圖片）

今次熊若水（呂慧儀飾）和譚道德校長（陳榮峻飾）擔任一單殺人案的陪審團，就此針鋒相對。熊若水不想飛到外地公幹，故特意拖延時間審判案件；譚校長則堅信自己能夠在頒獎典禮中獲獎，因此想盡快結束審判前往頒獎典禮，堅持要判被告有罪。

兩人均極力遊說其他陪審員。（TVB圖片）

導演馮肇均在兩人就案件辯論期間，運用了大量的一鏡到底顯示了眾陪審員的表情和立場變化，最長鏡頭逾3分鐘，他指是處境劇中從未試過的拍攝手法，表現了熊若水和譚校長的強勢，以及其他人的猶豫不決。

最後以六比一判決了被告無罪。（TVB圖片）

最終熊若水以證據不足為由，成功遊說過半數陪審員判決被告無罪。惟判決結束後，熊若水仍被老闆大小姐（林淑敏飾）要求公幹；譚校長亦同樣以大比數輸掉了獎項，兩人都無法如願以償。

編導馮肇均在IG指大量運用長鏡頭是從未在情景劇中使用過的拍攝手法。（馮肇均IG/@fung_justin0818）

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