石原里美演藥劑師可憐喊樣網民讚超靚　首集欠高潮收視仍有雙位數

雖然有《半澤直樹2》這套重量級日劇，但由日劇女王石原里美主演的《默默奉獻的灰姑娘~醫院藥劑師的處方箋》，仍是今季其中一套受觸目的劇集。受疫情影響，此劇延後推出，終在上周四（16/7）首播，故事講述在一班醫院不起眼，卻默默為病人奉獻的熱血藥劑師的工作。主角葵綠（石原里美飾）在首集中就因太關心病人而動情落淚，就算喊樣都靚到爆。雖然題材新穎有意義，石原喊到咁靚亦有分加，但首集情節欠爆點，略顯沉悶，無奈扣了不少分，而當日首播收視為10.2%，成績尚可。

《默》一劇由漫畫改編，石原里美擔正女主角做藥劑師。

《默》一劇根據漫畫家荒井MAMARE作品《默默奉獻的灰姑娘 醫院藥劑師葵綠》（アンサングシンデレラ病院薬剤師葵みどり）改編，由日本富士電視台製作，以醫院藥劑部為舞台。今次石原里美飾演富有工作經驗的藥劑師女主角葵綠，她的個性熱血大膽，願意為病人利益犧牲自己。首集中，她發現醫生錯判孕婦病情和錯配藥物分量，不顧一切地與之反抗，亦因此險遭解僱；又因太過關心病人而落淚，後半段就邊哭邊囑咐病人一定要食藥，狀甚可憐。

後半段喊得淒楚，但石原就是一直夠靚。

首集播出後獲得一致好評，有觀眾就直言石原今次不再走在潮流尖端，「脫下」時裝，穿起藥劑師制服，感覺新鮮又得意。而石原里美因為過於關心病人，後半段哭得楚楚可憐，喊住叫糖尿病人不食藥後果會好嚴重，真是令看者心酸。雖然石原喊得咁慘，但依然可以保持靚樣，十分養眼，果真靚樣無敵。

藥劑師題材新穎，但首集著重介紹職業，略顯沉悶。

雖然有石原做賣點，但觀眾對於藥劑師這個職業仍是十分陌生，所以導演於首集中著重以新人相原胡桃（西野七瀨飾）的視角，詳細介紹藥劑師這種職業。而石原在訪談中直言，希望大家看完劇集後能感受到藥劑師帥氣而值得尊重的一面，又希望能夠借劇集為醫護人員打氣。雖然題材新穎有意義，可惜除了石原險被炒和喊戲外，首集整體而言欠高潮，但仍有10.2%收視，算是不過不失。



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