WhatsApp最多人用sticker Bobby 　當年憑佛系圖爆紅

許多人在使用Whatsapp貼圖時都會使用這個雙下巴的可愛肥仔吧？早年「佛系」一詞成為網絡潮語時，網友們紛紛用他點著線香、閉眼打坐的照片改圖，再配上「有緣自然到」字句，表現出時下年輕人淡漠名利的精神。最近大家又把他改造成各種電話貼圖。為甚麼這個雙下巴肥仔近年會突然爆紅？到底他是誰？

《King of the Hill》是美國經典長壽動畫。（網絡圖片）

其實他的名字叫Bobby Hill，出自於美國福斯廣播公司（Fox Broadcasting Company）製作的長壽成人動畫《King of the Hill》（一家之主），在1997年至2010年播出，共有13季。製作人之一的Greg Daniels亦曾出品另一著名黑色幽默動畫《阿森一族》（The Simpsons）。《King》故事講述居住在美國德州Hill一家的平淡又搞笑的日常生活，而這位13歲的小男孩Bobby就是主角Hank Hill不成材的兒子。

佛系男子的精神代表，總之甚麼都是緣分到了就會到。（網絡圖片）

雖然Bobby在劇中不是主角，但經常作出令人哭笑不得的舉動，性格亦十分搞怪，劇中有趣的表情和舉動多多，為網民提供了豐富的改圖和貼圖素材。早年「佛系」一詞開始廣受網絡關注時，有網民將Bobby在房間中點燃線香和閉眼打坐改圖，配上「不OO，不OO，緣分到了，自然就OO了。」的字句。隨後這幅圖迅速在網絡上竄紅，大批網民將圖片配上各種有趣的佛系字句，令Bobby迅速上位，成為佛系男子的代表。

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之後隨著Whatsapp貼圖的推出，他又被網民製成貼圖。他非常為食，曾經躺在梳化上，一邊食肚腩上的薯片一邊看電視，網民就把他各種大啖的畫面製作成貼圖。其他有趣的舉動，例如扮型地舉起「Rock n roll」和「Peace」手勢，把頭塞進洗衣機，興奮地拿著飲品扭頭，驚恐地把枕頭壓在頭上，以及扮成埃及壁畫的動作等等，都是廣受年輕人歡迎和追捧的貼圖。

老鼠打到來都要照食。（網絡圖片）

Bobby為食又趣怪，不擅長運動又懶惰，但有時會突然迸發出莫名其妙的執著和拼勁，不少人認為他非常符合時下年輕人普遍的性格和精神，身邊總有一兩個朋友喜歡使用他趣怪的貼圖來溝通。雖然《King》算是比較老舊的動畫，但角色Bobby突然在這麼多年後爆紅，廣受年輕人歡迎，也算是非常有趣的現象呢！



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