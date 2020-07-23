【九五至尊】鄧浩光息影16年過檔藥廠　化身廣告代言人騷8嚿腹肌

繼《天涯俠醫》之後，無綫又在凌晨劇場重播《九五至尊》接棒，深宵煲劇熱潮又要持續！《九五至尊》由江華、張可頤以及吳美珩主演。2003年《九》劇叫好叫座，除了一班主演居功至偉之外，其它配角的演出亦非常出色，例如飾演「兆康建材」行政主席岑兆康的秦沛當年獲得「本年度我最喜愛的實力非凡男藝員」，還有大公子蔣志光、其太太譚小環、大舅郭峰等，還有在劇中飾演性戀者二公子的鄧浩光。

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其實《九》劇中有不少演員都已經息影，例如女主角吳美珩於2007誕下愛女後幾近絕跡、江華亦於2013年退出兼轉行，而現時58鄧浩光則在2005年離開幕前，轉投和興白花油藥廠任職業務拓展經理與兒伴顏福偉拍住上！不過鄧浩光亦不算完全退出幕前，因為他不時就會參與白花油藥廠的廣告拍攝公作，亦經常亮相於公開活動。2014年，鄧浩光為「活絡油」拍攝了一輯爆肌代言廣告相，當年已超過50歳的他放下了平時西裝骨骨的形象，展露了一身腹肉，八塊腹肌盡收觀眾眼簾！

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