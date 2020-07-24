【開心速遞】遭大小姐嫌衣着寒酸　熊尚善施計報仇最後卻損失慘重

熊尚善和大小姐龍力蓮今次又起了甚麼衝突？大小姐回歸龍家後竟然一改大花筒性格，一買名牌就夾手指；而熊尚善發現後，設計害大小姐，最後卻自食惡果。

熊尚善（滕麗名飾）今次與兒子金城安（周家洛飾）在慈善首映禮遇見大小姐（林淑敏飾），大小姐嘲笑熊尚善和金城安太寒酸，不應出現在首映禮上。熊尚善被嘲笑下心有不甘，想到一條妙計要整蠱大小姐，有意無意地用熱水向對方的手袋潑過去！

熊尚善發現大小姐變得慳家節儉了。（TVB圖片）

熊尚善其後發現大小姐用手擋住熱水，不讓水潑髒手袋。熊尚善感到奇怪，探問大小姐弟弟龍力王（李偉健飾）之下，發現大小姐自返回龍家後，一改大花筒性格，變得相當節儉。熊尚善決定與名牌店店員夾份，以各種計謀氹大小姐購買名牌袋；又在拍賣會上故意抬高價格，大小姐中計，買了多件古董，事後後悔又氣憤自己傻傻中了熊尚善的圈套。

大小姐用名牌手袋打毛蟲片段在網絡瘋傳。（TVB圖片）

但其後竟然有老闆欣賞大小姐的慷慨，願意與她的公司合作。大小姐隨即氣焰囂張地前往名牌店用名牌手袋拍打毛毛蟲，借以刺激熊尚善，指已識破她的詭計。拍打毛蟲的片段又被拍下放上網，亦被外界認為是大小姐公司財務穩健之故她才敢如此放肆，間接提高了公司評級。大小姐最終塞翁失馬，獲益甚多；而熊尚善則自食惡果，因為她須繳付與大小姐一同購買的名牌手袋費用而後悔莫及。

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