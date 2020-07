魔雪奇緣│Demi Lovato海邊曬10卡鑽戒　宣布同拍拖4個月男友訂婚

現年27歲的歌手Demi Lovato憑迪士尼動畫《魔雪奇緣》(Frozen)獻唱主題曲《Let It Go》而紅遍全球,昨日在Instagram宣布跟美劇《Young and the Restless》男星Max Ehrich已經訂婚,並上載了兩人在海邊擁吻的甜蜜照片,大批粉絲留言送上祝福。

不過最吸引粉絲和網民的目光,就是Demi手上的巨型鑽戒。有專家表示,鑽戒大約10卡,將原顆鑽石鑲在鉑金指環上,能夠令鑽石更加閃爍,估計鑽戒價值約50萬美元(約390萬港元)。據知Demi跟Max今年3月才開始拍拖,她曾透露對Max一見鍾情,直言從未如此愛過一個人,因此答應對方求婚。

另外,Demi早於17歲以迪士尼童星出道,便憑偶像電影《搖滾夏令營》(Camp Rock)爆紅。可惜因為難以承受各種的壓力和誘惑,繼而染上酒癮、自殘、飲食失調和毒癮。她曾於2018年在洛杉磯豪宅內舉行派對後,懷疑服食過量毒品而導致昏迷。她在紀錄片《Demi Lovato: Stay Strong》表示接受不了自己繼續沉淪下去,最後決定進入戒毒中心戒毒為止。Demi成功戒毒後事業有所起色,更推出一連串自愛的歌曲,鼓勵大家面對傷痛懂得自愛。