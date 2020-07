殺手︱江美儀現實同樣有情有義　感情空白唔強求：同中六合彩一樣

無綫(TVB)烹飪節目《女人必學100道菜》將於下星期播出,主持江美儀以及蕭秀香(三姐)今日(24/7)現身將軍澳電視城出席記者會。在疫情的陰霾下,台前幕後所有工作人員均要戴上口罩。而江美儀在節目中要準備25道菜式直言大壓力,幸好從小有跟爸爸學習下廚,還有黃淑儀(Gigi)的教導:「Gigi姐以前住我樓下,我成日問佢點煮餸,25道菜都Handle到。」

江美儀在節目中要準備25道菜式直言大壓力。(陳順禎攝)

美儀的拿手菜式是陳皮蒸牛肉餅,以及海南雞飯,她更笑稱唐詩詠食過都讚口不絕:「佢食到差啲連我個電飯煲都拎走埋,佢嗰日嚟探班我整緊酸菜魚,我畀咗啲佢,陳山聰又食又叫我整,我話『外賣呀,點餸呀而家』,佢話好好食,我就好開心。」她還會教家中的工人姐姐下廚,稱讚對方學得快。

美儀的拿手菜式是陳皮蒸牛肉餅。(陳順禎攝)

在劇集《殺手》中,美儀飾演的阿嫻有情有義,她直言角色與現實中的自己相似:「大家都話我係好講義氣嘅人,但我梗係唔希望好似佢咁慘。」至於感情生活,美儀透露暫時是空白,亦享受單身生活:「而家感情係空白,暫時未有咩戀情,但我幾Enjoy單身生活,好自由。等個天安排,I Think The Best is Yet to Come,隨緣,冇嘢可以強求。(急唔急搵伴侶?)冇得急,同中六合彩一樣,係你中就你中。」過往的愛情長跑都未能開花結果,美儀指每一個經歷都是學習:「每一段感情分開都有原因,從中學到好多,記住自己咁,下次就唔好再咁。」

