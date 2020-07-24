殺手︱江美儀現實同樣有情有義　感情空白唔強求：同中六合彩一樣

無綫（TVB）烹飪節目《女人必學100道菜》將於下星期播出，主持江美儀以及蕭秀香（三姐）今日（24/7）現身將軍澳電視城出席記者會。在疫情的陰霾下，台前幕後所有工作人員均要戴上口罩。而江美儀在節目中要準備25道菜式直言大壓力，幸好從小有跟爸爸學習下廚，還有黃淑儀（Gigi）的教導：「Gigi姐以前住我樓下，我成日問佢點煮餸，25道菜都Handle到。」

江美儀在節目中要準備25道菜式直言大壓力。（陳順禎攝）

美儀的拿手菜式是陳皮蒸牛肉餅，以及海南雞飯，她更笑稱唐詩詠食過都讚口不絕：「佢食到差啲連我個電飯煲都拎走埋，佢嗰日嚟探班我整緊酸菜魚，我畀咗啲佢，陳山聰又食又叫我整，我話『外賣呀，點餸呀而家』，佢話好好食，我就好開心。」她還會教家中的工人姐姐下廚，稱讚對方學得快。

美儀的拿手菜式是陳皮蒸牛肉餅。（陳順禎攝）

在劇集《殺手》中，美儀飾演的阿嫻有情有義，她直言角色與現實中的自己相似：「大家都話我係好講義氣嘅人，但我梗係唔希望好似佢咁慘。」至於感情生活，美儀透露暫時是空白，亦享受單身生活：「而家感情係空白，暫時未有咩戀情，但我幾Enjoy單身生活，好自由。等個天安排，I Think The Best is Yet to Come，隨緣，冇嘢可以強求。（急唔急搵伴侶？）冇得急，同中六合彩一樣，係你中就你中。」過往的愛情長跑都未能開花結果，美儀指每一個經歷都是學習：「每一段感情分開都有原因，從中學到好多，記住自己咁，下次就唔好再咁。」

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