林作向保險業同行致歉　自編自導自演記者會：我係一個傻咗嘅人

在今年4月宣布加入保險行業林作，早前在Facebook高調曬出意大利著名品牌Brioni西裝炫富，又以「保險狗」來攻擊同行，即時惹來大批網民留言抨擊，當中更有網民攻擊林作不夠高，「着起龍袍都唔似太子」，但信心十足的林作連日來一一出Post反擊。不過日前林作突然在Facebook發表道歉聲明，更拍了一段道歉記者會短片，再次掀起網民熱議。

林作早前因為曬出意大利著名品牌Brioni西裝的相而被指炫富。（林作Facebook圖片）

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林作在聲明中向所有保險業同行致歉，之後解釋道自己並不是攻擊同行，也沒有負面冒犯之意，而是以自嘲的角度出發，希望可帶動保險業更上一層樓。其後他上載了一段以「道歉記者會」為題的影片，片長超過4分鐘，片中他先對着鏡頭鞠躬5秒，並講道：「真係好想親口、衷心，同保險界嘅各位講聲對唔住。」之後他又指自己有深刻反思：「我做錯咗，對唔住，我呢一刻係冇咗靈魂，我係一個傻咗嘅人，希望大家可以畀啲時間我，搵返我自己。」

林作在片中自認係一個傻咗嘅人。（影片截圖）

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不少網民指林作這段道歉短片似乎搞笑成分居多，更大讚他有喜劇天分：「賣咩保險，報藝員訓練班啦」、「其實係咪入錯行，唔去做編劇及演員真係浪費咗」、「你唔做演員真係嘥晒」、「自編自導自演，幾搞笑」、「笑到噴飯」。