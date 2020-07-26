方力申出海暢泳慘遭海蝨刺傷：成塊臉好似畀火燒咁！

方力申19年11月展開「香港環島泳45公里慈善挑戰」。（IG@alexfongliksun）

自去年11月環島泳後，方力申本月中再次出海游水，點知呢日就發生意外。小方上載喺海中拍攝嘅短片，原來佢俾畀海蝨咬：「成塊臉好似被火燒咁，膊頭、心口、頸，全部都痛。」

方力申畀海蝨咬傷，狀甚痛苦。（IG：@alexfongliksun）

小方7月25號再次出海游水，點知就畀海蝨咬傷：「我痛到依家，痛左11個鐘都仲痛緊！哎呀，好彩游完環島泳先比我今日咁樣賴嘢，如果唔係我可能唔敢游添。不過更好彩係我游環島時冇遇到，可能真係好心好報。我啱啱查完，呢啲 sea lice（海蝨） 最旺係四至八月，其實佢好似水母咁，又細又透明，真係防不勝防。」

方力申展示畀海蝨咬傷勢。（IG：@alexfongliksun）

一向游開泳池嘅小方更用HASHTAG強調「#我都話唔游海 #好唔鍾意游海」返到屋企佢嘗試多種唔同方法減輕痛楚：「沖熱水涼有用喎！舒緩疫被SEA LICE ATTACK嘅病楚。」佢仲用埋米醋外敷，到26號早上報平安話：「我無事啦，琴晚半夜仲有少少痛，依家起身好似唔痛，剩返少少痕嘅感覺，白醋有用喎。多謝大家關心。」

星期日早上方力申報平安指自己已經好返好多。（IG：@alexfongliksun）