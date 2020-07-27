【一屋後生仔】花師奶現真身　雷姐配音逾40年：沙聲都要開工

雷姐配音逾40年。

最新一集嘅《#一屋後生仔》請嚟TVB配音員雷碧娜(雷姐)擔任嘉賓，雷姐一出聲，即時喚起唔少觀眾嘅集團回憶，因為雷姐除咗係《我們這一家》嘅「花師奶」之外，仲係《咕嚕咕嚕魔法陣》嘅勇者仁杰！另外，《小魔女DoReMi》、《數碼暴龍》亦都係雷姐作品。比起花師奶，雷姐嘅聲線明顯較為溫柔，她笑言：「如果成日都用花師奶把聲就唔值錢。」

花師師聲音比較粗獷。

喺加入TVB前，雷姐曾在麗的、亞視工作長達13年之久，至今配音工作已經有44年經驗，她笑言自己考訓練班時可選跳舞組、演出組或者配音組，但由於屋企人唔想佢拋頭露面，所以最終選配音工作。問到養聲心得，雷姐就話無，仲話自己好鍾意食炸嘢，不過亦曾試過因為失聲而開唔到工。「但因為係連續劇，所以休息兩日後，沙聲都要開工，最慘係要配吵架場面。」

出夠多懶音嘅馮盈盈都試過配音，仲話為咗角色而喺錄音室癲跑。

近年TVB為節省成本，頻頻向配音組開刀，不過雷姐就話收費台起立初期，令佢收入曝增。「星期一至星期七，嗰時有句說話叫有錢無掟使，我連續做咗幾個月，連日子都唔知，真係好辛苦。」由於配音工作繁重，雷姐曾經試過用咗「花師奶」嘅聲音，去配《火影》嘅「鳴門」，一句「多重影分身術」，連佢自己都忍唔住大笑。

《我們這一家》好受歡迎，點擊下圖一齊回憶吓啦：