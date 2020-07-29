【殺手．劇透】陳豪被龔嘉欣纏上　再要死多一個人？

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《殺手》第二十三集劇透。

《殺手》上回講到，喬星（陳豪飾）未能從祥法（李成昌飾）口中得知雅雯（江嘉敏飾）所在，求閻武（黎耀祥飾）幫忙。素之（麥明詩飾）發現啟揚（謝東閔飾）被祥法打傷，啟揚阻止她報警。玉鳳（吳業坤飾）懷疑喬星是殺人案的兇手，偷取喬星指紋與現場證據作對比。祥法指啟揚辦事不力，再次打傷啟揚。在閻武及紹秉（林景程飾）幫忙下，喬星終於找到雅雯被困地點。玉鳳趕至，發現重大秘密。

江嘉敏俾人捉住。（《殺手》截圖）

即睇更多上集《殺手》精彩內容：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，啟揚收購祥法的飲食集團，還向素之求婚。向茜前男友周卓然（陳嘉輝飾）從加拿大回港欲見兒子，向茜大感徬徨。Eagle（陳國峰飾）再找易蘭（龔嘉欣飾）報仇，易蘭得悉建義之死與喬星有關。蘇菲亞（羅蘭飾）即將退休，暗示可解決二人紛爭者便有實力接任。向茜打算送朗希到加拿大留學，喬星得知後，插手調查卓然。

Eagle再找易蘭報仇。（《殺手》截圖）

即睇更多下集《殺手》精彩畫面：

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同場加映：【殺手】陳豪連環演技大爆發　今年爭視帝絕對好大機會

呢場戲陳豪型到爆炸。（《殺手》截圖）

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