【愛回家】Rebecca結婚擺唔成酒　反被鐵面陳狠飛！

今晚（28/7）播放最新一集的《愛回家之開心速遞》竟然有劇情大反轉？葉碧嘉Rebecca（沈可欣飾）擺酒唔成，反而仲被鐵面陳（陳小娟，王致狄飾）飛埋？點解突然咁慘情，一起來看看今集精彩劇情吧！

Rebecca希望在夢想中的酒店舉行婚禮。（TVB圖片）

但酒店突然進行整修。（TVB圖片）

酒店就暫時停業。（TVB圖片）

Rebecca與鐵面陳相愛多年，終於到達談婚論嫁的地步。Rebecca夢想有一個完美的婚禮，與同事曬命之時，突然收到心儀的酒店宣布停業裝修的消息。Rebecca心急如焚，成立了一個苦主大聯盟，要求酒店停止裝修，讓已經預定場地的新人可以如期舉行婚禮。

Rebecca非常指著，覺得一定要反抗。（TVB圖片）

鐵面陳就無所謂。（TVB圖片）

譚校長非常撐自己老婆。（TVB圖片）

鐵面陳就覺得無所謂，反正在該酒店搞唔成，都覺得可以去另一間酒店舉行婚禮，所以一直冷待婚禮一事，對於酒店要裝修的態度都不冷不熱。另一邊廂，Rebecca就從鐵面陳的老師譚校長（陳榮峻飾）和師母（吳香倫飾）口中得知，譚校長如何疼愛師母，心中頓時感到不是味兒，但仍然忍耐著鐵面陳的冷淡。

Rebecca到酒店外示威。（TVB圖片）

酒店態度軟化，加碼賠償。（TVB圖片）

但Rebecca不接受。（TVB圖片）

又質疑偏幫酒店的鐵面陳是否不愛她。（TVB圖片）

苦主大聯盟在酒店外示威當日，鐵面陳選擇工作而沒有出現，後來被同事大罵一頓才姍姍來遲。此時酒店願意加碼賠償眾新人的損失，奈何只有Rebecca不願接受。鐵面陳勸Rebecca接受條件，但Rebecca終於忍耐不住爆發，指控鐵面陳對婚事不上心，不愛她，其後憤而離去。

最後鐵面陳竟然飛咗Rebecca.（TVB圖片）

Rebecca傷心欲絕，認真慘慘。（TVB圖片）

豈料劇情大反轉，鐵面陳隨後相約Rebecca，並告訴她自己已想清楚，自己是為了責任而娶她，實際上並不是很愛她，決定要和她分手。Rebecca被飛後悲憤交加，用筷子扔向鐵面陳，傷心離去。鐵面陳則獨自留下，靜默不語。

點擊下圖觀看今集大反轉劇情：