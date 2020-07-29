【愛回家】鄭世豪爆喊救老婆勁肉緊　大龍生眾叛親離一舖清袋？

今晚（29/7）最新一集的《愛．回家之開心速遞》竟然爆發龍家成員大背叛？點解龍力士咁肉緊，爆喊要救老婆。而「雷公」智奪接龍後，為何「大龍生」又會陷入眾叛親離的坎坷境地之中？一起來看看今集精彩劇情吧！

龍家成員都不信雷公。（電視畫面）

大龍生自恃仍手持公司過半股份。（電視畫面）

點知爆出Jenny被綁架。（電視畫面）

龍力士好緊張。（電視畫面）

「大龍生」龍敢威（羅樂威飾）早前因有病出售接龍公司四成股份予親家「雷公」（白彪飾）一家，但兩家關係甚是疏離，並不互相信任。正當大龍生正思忖如何奪回股權之時，「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）突然衝入告知妻子「細龍太」Jenny（陳偉琪飾）在外國被綁架，希望大龍生出一億美金救出妻子。但是大龍生心存懷疑，只叫雷公自救，打算暗暗調查此事是否屬實。

雷公遊說龍力士救女。（TVB圖片）

話賣股份給他朋友。（TVB圖片）

龍力士傻傻地信了。（TVB圖片）

龍力士愛妻心切，求助不獲，對父親頓生怨恨。雷公遊說女婿說服「二太太」佘秀琴（蘇恩磁飾）出售接龍公司一成多的股份給予自己的朋友，以換做贖金救出妻子。龍力士恍然大悟，於是前往哀求母親佘秀琴，佘秀琴禁不住哀求就應了兒子的要求。交付贖金後，Jenny立即致電龍力士，指自己已獲釋，但因為安全起見而拒絕見龍力士。

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但劇情一轉，原來一切都是雷公的陰謀，接龍公司一成多的股份原來全由雷公接收，雷公成功獲得接龍公司超過五成的股份，便立即解散現有董事會。大龍生知悉後激到爆血管，一巴打向大罵自己冷血的龍力士。此事雷公得意洋洋地走入房間，指自己願意留用舊人。大龍生憤而叫親信與他一同離去，豈料女兒龍力蓮（林淑敏飾），舅仔KC（歐瑞偉飾）等所有龍家人和員工都選擇雷公，頓時龍家背叛大爆發，令大龍生驚訝不已。

眾叛親離的龍生大受刺激，打算走回家之時，KC突然駕車而至，更着大龍生上車。到達廢墟之後，KC和龍力蓮都出現，指他們是為了忍辱負重，為龍家看顧公司才裝作背叛大龍生。大龍生深感屈辱，不願相信，瘋狂地哈哈大笑之下離去。

飾演龍力士的鄭世豪今集演技爆發，喊晒口救老婆。（TVB圖片）

今次論演技和肉緊程度，飾演龍力士的鄭世豪就做得幾好。佢捉實老竇大龍生，喊晒口要老豆出錢救老婆，男人大丈夫，為了老婆連流曬眼淚鼻涕咁，七情上面又相當肉緊，咁好戲，真係要封個第一愛妻號過你！

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