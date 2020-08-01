【專訪】黃妍為做歌手放棄安穩職業：音樂唔會有相對回報

創作歌手黃妍（Cath） 在大學時兼職賺錢學結他，空餘時到街頭busking、甚至跑到台灣的live house演出，父母以為她只是「玩玩下」，沒有太多的阻擋，但結果她卻簽約唱片公司、放棄了marketing的工作。「一般嚟講只要努力工作，會有相對回報、成績，但音樂唔一定係，所以當初唔敢去試，後來係因為怕將來會後悔，所以趁後生搏一次。」

攝影：陳順禎

場地提供：R ONE 御一空間

28歲嘅黃妍為了歌手夢，放棄了薪水不錯嘅marketing工作，到目前為此靠著積蓄過活，她笑言每次看到銀行存款減少時，都會十分擔心。

黃妍曾經身兼多職：補習、報社、公關公司、資料搜集員，當時所賺下來的，她大概也沒有想到會成了現在的追夢資本：「我覺得自己想做嘅事，唔應該煩到屋企人。以前想學琴，除咗要父母奏我去，又要額外拎錢出嚟，我係完全唔想。所以點解去到大學先學結他，因為我有好多part time，絕對唔會將興趣呢個擔子放喺父母身上， 呢個係好不負責任嘅行為。」大學畢業後，全職marketing的工作，雖然不算高薪厚職，但至少三餐溫飽，眼看存款愈來愈少，說不擔心是假的，加上近半年因疫情關係，工作受到影響，父母曾表示可以資助，但遭黃妍一口拒絕。「自從做歌手之後，已經無比家用屋企，加上而家搬出嚟自己住，所以要更慳。每次返屋企，都會整嘢食，又或者年初時，拎口罩返去，價值可能係低但都係一份心意。」

大學時才打工儲錢學結他，是因為不想花父母的錢，課餘時不時到街頭busking，直到在台灣嘅Live house被唱片公司發掘。

父母認為唔合符經濟原則

能夠追夢，是奢侈抑或幸運？黃妍其實也曾為這個冒險之旅定下了時限。「去台灣女巫(live house )演出時，已經打算有job就接，無就算，因為當時唔知自己追求啲咩，父母都有問點解我又唔簽公司，覺得我busking係一件折磨自己而且唔合符經濟原則，我仲記得喺台灣回程時，我喺飛機邊寫日記邊喊，因為喺女巫演出係心願，當時好似終於發完一場夢咁。」美夢的尾聲，是她在女巫被現在的唱片公司同事發掘了，一張合約令黃妍可以繼續追夢。從小就是乖寶寶的她，當初辭職做歌手時，曾擔心父母反對，直到看到兩老在Facebook點讚她的東西、問她IG Story的東西才發現原來父母一直默默支持自己。「我屋企係永遠都唔會講好說話，小時候跌倒阿爸一定係鬧我，好傳統中國人，愛係唔會講出口，以前唔識會覺得好harsh，但而家會知道係sweet。」

早前推出的《牆身有裂》是講述與父母之間的微妙關係。（IG圖片)

好多嘢都仲要進步

出道兩年多，退去新人光環，黃妍不敢怠慢，不斷發掘自己更深層的一面，透過作品讓樂迷知道她並沒有停下來。由文青曲風的《如何從夏天活過來》、《貪睡的人》到今年黑暗系列的《牆身有裂》大概是最好的證明吧。「成日都會同公司re-view ，知道自己音樂、寫作方面都要進步，就要去要睇多啲書或者戲。入行前我只係會聽小清新作品，但而家會聽泰文，甚至接下來有首歌嘅reference係日本band。」訪問中，黃妍不只一次提到創作歌手之路比較難，問到可曾擔心同公司的另一創作女歌手葉巧琳（Misha）分薄資源，她說：「如果擔心好多嘢就做唔到，唔可以睇其他人有咩，只可以睇自己有咩可以拎出嚟，雖然同係創作歌手，但大家有唔同特質，要捉緊自己嘅特質，唔好跟風，呢個係自己一直堅持同做緊嘅嘢。」