【愛回家】大小姐溫情妙計救大龍生　林淑敏眼濕濕演出超級感人

今晚（30/7）播出的無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》最新一集，講述接龍集團被「雷公」（白彪飾）奪取後，狠遭背叛的「大龍生」（羅樂林飾）封閉自己，孝順女「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）淚眼汪汪勸說不果，最後使計令大龍生暫時走出陰影。

大小姐心急如焚，想大龍生相信他。（TVB圖片）

接龍公司被「雷公」狠奪後，「大龍生」一蹶不振，任憑「大小姐」如何勸說，就是不肯相信她是支持他。「大小姐」淚眼汪汪，心痛又無奈的模樣看得人心頭一緊，十分好戲。「大龍生」頑固地封閉自己，非常害怕看見熟人。

大小姐哀求根叔救救大龍生。（TVB圖片）

根叔等人們決定幫助大龍生。（TVB圖片）

大龍生走出陰霾，決定租屋暫時隱世。（TVB圖片）

「大小姐」孝順非常，想出一條妙計，哀求「大龍生」好友熊樹根（劉丹飾）和譚校長（陳榮峻飾）等人帶「大龍生」走出房間，前往電視城片場，與已離家出走的弟弟龍力王（李偉健飾）演了一場好戲，讓「大龍生」知道兩個兒子都離家支持「大龍生」。「大龍生」深受感動，決定重新振作，與兩個支持他的兒子同住，打算得過且過先。

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