【自煮女人最漂亮】彭秀慧不怕與江美儀烹飪節目比較：定位唔同！

劇場出身的彭秀慧（Kearen），近年變身跨媒體創作人和藝人，瓣數多多，除了舞台劇創作和舉辦演技課程之外，偶爾亦會參演如《歲月不忘情》等香港電台劇集，亦曾執導電影《29+1》，更憑此獲得「第37屆香港電影金像獎」新晉導演，最近她多了一個新身份 ── 節目主持，事關她早前為香港開電視主持全新節目《自煮女人最漂亮》，集合烹飪與訪談與一身，每集將會邀請不同嘉賓亮相，清一色都是女藝人，Kearen回應記者提問時，笑言今次為節目碌盡人情卡：「全部都係我自己邀請！」

撰文：游大東

彭秀慧周五（31/7）於個人Instagram發表長文，憶述今年3月收到香港開電視邀請主持《自煮女人最漂亮》時，相當驚訝：「我當時站在倫敦街頭：『吓？我？』」。（instagram.com/kearenpang）

劇場出身的彭秀慧（Kearen），近年變身跨媒體創作人和藝人，瓣數多多，除了舞台劇創作和舉辦演技課程之外，偶爾亦會參演如《歲月不忘情》等香港電台劇集，亦曾執導電影《29+1》，更憑此獲得「第37屆香港電影金像獎」新晉導演，最近她多了一個新身份 ── 節目主持，事關她早前為香港開電視主持全新節目《自煮女人最漂亮》，集合烹飪與訪談與一身，每集將會邀請不同嘉賓亮相，清一色都是女藝人，Kearen回應記者提問時，笑言今次為節目碌盡人情卡：「全部都係我自己邀請！」

《自煮女人最漂亮》將於今晚（1/8）晚上10時於香港開電視77台首播，就在節目出街前一天，Kearen在個人Instagram發表長文，承認今年3月突然收到電視台來電邀請擔任節目主持，當堂嚇一跳：「三月某天我收到節目監製電話，邀請我參與這個節目一樣，我當時站在倫敦街頭：『吓？我？』」難怪身邊朋友知道她要在鏡頭前煮食，反應同樣驚訝。

第一集嘉賓是鄭欣宜，她向來公認廚藝了得的，今次在節目中即席下廚煮，製作中式甜品「雙丸湯丸」。（香港開電視提供）

愛下廚？ 其實更愛扮演下廚！

Kearen不是不愛煮，甚至自細已喜歡往廚房裏鑽，「我最愛模仿媽媽入廚的樣子，打開雪櫃，拿出食材，切這切那，開火，像大廚一樣弄吃。我曾經以為，我人生其中一個技能肯定是煮東西。」只是往後Kearen才明白，她熱愛的只是模仿別人舉止而非煮食本身，「所以我成為了演員！」有趣是，當上演員之後的日子，煮食反過來變成日常裏必然出現的生活環節。

「有段時間，因為劇團位處半山，如果不帶飯的話，你要麼在一小時多的午飯時間坐的士下山到灣仔和上班族一起逼餐廳，或者像某些同事在朝早返工時順便買多一個飯盒 －－ 結果我選擇每晚在街和朋友吃飯之後，就到超級市場買餸，十點多回到家才準備明天要帶的餐盒，每晚十二點多廚房總是彌漫著餸香。」

彭秀慧直言今次擔任主持難度極高：「要一邊和嘉賓傾偈，一邊指揮嘉賓協助完成菜式，一邊監督烹飪進度，原來是巨大挑戰！」她又指《自煮女人最漂亮》未必是一個主力教你下廚的節目，反而是想告訴各位同樣很少下廚的觀眾，「只要你願意，沒有甚麼事情是不可能的。」（資料圖片）

點擊下列圖輯，了解《自煮女人最漂亮》每集嘉賓陣容：

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30歲後沉迷工作不再下廚

在香港也這樣了，身在異地更需要下廚，因為省錢，也解鄉愁，Kearen憶述廿歲出頭時，在法國巴黎與美國紐約的生活片段。「為了節儉，也為了口味，我最愛坐地鐵到唐人區超級市場，弄些簡單的家常菜 －－ 即使是炒個菜，蒸水蛋和肉餅也好，一個人生活在他鄉的日子，我愛以味道來掛念在家的感覺。」

不過踏入30歲之後，沉迷工作忙忙忙，「有飯生活」正式告終。「住得偏遠，工作又比較繁忙，沒有機會去市場買菜，家裏的雪櫃總是空空如也，甚至經歷過一段每天下午三點回到公司才吃不知是早餐還是午餐的日子。」入廚房的時間就變得愈來愈奢侈，不再為自己，而是為別人。「只會偶爾在戀愛的時候，或者節日有朋友到訪的日子，（才會）翻查食譜準備一些菜式。」

【自煮女人最漂亮】鄭欣宜憶再嘗「肥姐味道」爆喊：估唔到佢識整

彭秀慧今次為香港開電視主持《自煮女人最漂亮》，剛好無綫亦於日前推出由江美儀主持的烹飪節目《女人必學100道菜》，兩者雖然並非同時段播出，但同樣以女性作為節目核心，彭秀慧坦然不擔心比較。「大家定位唔同，我諗各有捧場客！」（資料圖片）

與《女人必學100道菜》定位不同 Kearen：各有捧場客！

既然如此，為何仍然願意接受監製邀約？因為Kearen認同節目的背後理念。「（節目）正是針對一些平日很少下廚，卻依然為了照顧自己身體而願意走入廚房的都市女性，我又覺得由我來主持非常合適。」每一集，Kearen都會請來不同嘉賓，談飲食、談生活、談養生，更碌盡人情卡。Kearen回應記者提問時說：「全部嘉賓都係我自己邀請，基本上都合作過，除咗Michelle（衛詩雅）之外，我同佢係同一間公司，但唔算熟，都想透過呢個節目見下面、傾下偈。」她又指，自己還有很多嘉賓想邀請，但節目時間有限，要看看將來會否開拍第二輯了。

由江美儀主持的無綫節目《女人必學100道菜》日前首播，跟《自煮女人最漂亮》一樣，都是以女性出發，但定位不同，前者是增加出嫁機會，後者是對自己好一點，有網民認為《女人必學100道菜》宣傳時強調「要嫁得好先要煮得好」是性別定型，Kearen認為出於節目製作考慮，可以體諒。「有啲女人煮嘢食真係為咗討男人歡心，不過『識煮就嫁得好』可能都係電視台（製作節目時）要搵啲噱頭吧。好明顯我就唔係因為想嫁得好先煮嘢食，我身邊好多男人都係廚師廚神，唔使另一半入廚房㗎，哈哈哈......總之大家各有捧場客，咩動機都好，最緊要開電視睇。」Kearen又指，兩個節目形式類似，但定位各異，各有捧場客，不擔有比較。「雖然我未睇過剪成點，不過呢個節目唔只係教煮嘢食，錄影嘅時候仲會同嘉賓傾偈，坐喺梳化講下女人養生同傾少少密計，希望大家會鍾意。」

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