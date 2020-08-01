【使徒行者2】英文名比中文名更有含意　重溫30集片頭名人格言

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

正所謂「唔怕生壞命，至怕改壞名」！《使徒行者》的中文名稱簡單直接之餘，亦非常有霸氣。根據Google得出的解釋，「使徒」一詞來自古希臘語，原意是擔負使命的人、傳遞信息的人；若以宗教用語作解釋，亦指為「有特殊使命的門徒」，用來形容「兩邊不是人」、深入虎穴獲取情報的臥底就最適合不過了。既然有門徒，當然有領導人，連三哥苗僑偉飾演的臥底阿頭「卓Sir」的角色的意思亦包含在內，劇名果然改得好！

《使徒行者2》的主演分別有三哥苗僑偉、周柏豪、袁偉豪、許紹雄、陳豪、宣萱以及黃翠如等。（劇集海報）

陳豪在《使徒行者２》的髮型，可觀性絕不比每集格言低：

+ 5 + 4 + 3

中文名改得好，但原來劇組對《使徒行者》的英文譯名亦花盡心思，其實英文名「Line Walker」確實比中文更有意境！

若將「Line Walker」直譯中文，意思大概是「走在線上的人」，當然非常適合去形容生活有如踩鋼線的臥底。

但當更深入去思考，就會發現這道「線」還可以比喻為「道德的界線」、「人性的界線」以及「抉擇在一線之間」等等，每一種比喻都在劇中的角色上呈現，黑社會、販毒、走私、殺戮、黑警......

「Line Walker」一詞實賦予劇集無限聯想，而且非常貼題，雖然《2》的成績和評價都不及《1》，不過《2》的劇組製作的作品比前者更加仔細，尤其每集片頭那一段「型到裂」的格言，剛好為該集的劇情作一個小總結，又能給予觀眾的「人生課題」，劇組的心思絕對值得一讚！

欣賞吓「型到裂」的格言呈現方式：

+ 16 + 15 + 14

30集片頭格言，句句精警：

+ 26 + 25 + 24

同場加映：

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