專訪│曾俊華客串夠爆　陳志雲講《姨媽到》選角：搵莫竣名好安全

陳志雲個人頻道製作的處境喜劇《姨媽到Imado》，剛於周一（27/7）首播，除了他本人，另有三位年輕人莫竣名、石詠莉和劉亭君擔大旗。故事講述三位有夢想的年輕人遇上被封印在英國咖啡壺的英國女鬼的故事，首集就請來重量級嘉賓「才子」陶傑，劇集一出街就好評如潮，至今（2/8）晚上已逾9萬點擊。陳志雲今次自資6位數拍劇，大膽起用演藝新晉，只為博觀眾一笑？還是另有想法？

首集嘉賓陶傑今次竟然負責捉鬼？（劇照）

首集《姨媽到 Imado》已經上載至Youtube，至今已逾9萬點擊，導演為余振球，編劇為張飛帆、虫三一。

故事講述三位年輕人：鍾情咖啡的毒男阿豆（莫竣名飾），爽朗又男仔頭的柔哥（石詠莉飾），以及咖啡店大股東Ayumi（劉亭君飾）決定為夢想奮身一搏，散盡身家在偏僻之地開設咖啡店，卻在疫情的衝擊下導致門可羅雀。

這時三人卻從英國空運到香港，一個1930年代的咖啡壺中遇見一隻英國女鬼Margaret Elizabeth Dunn（陳志雲飾）。

故事以今天的香港為背景，首集就先由三位年輕人撐起個場，驚恐地發現咖啡壺有鬼，但又不見鬼影只聞鬼聲，後來陶傑來到幫忙捉鬼，但咖啡壺被衝動的柔哥丟到街上，埋下伏線，令觀眾大叫未夠喉。

陳志雲拋低偶像包袱，扮女人講英文，十分過癮。（劇照）

陳志雲解釋選角 本來想找王宗堯客串

自資拍劇從來不易，起用知名度較低的年輕人做主角更是大膽。為何陳志雲今次突發奇想，想搞搞新意思？他就坦言，三位主角本身都略有知名度，便起用了他們，冀他們能夠為劇集帶來火花，「莫竣名本身在ViuTV有出演《入屋請敲門》，是一套講鬼的節目，有點關係，而他本身不信鬼，找他出演就十分安全了，另外他的外形也與角色十分相似。」

石詠莉中選的原因，因為她夠女人！陳志雲解釋：「她本身很『女仔』，今次飾演男仔頭，外形氣質都（與現實）相反，所以想試下有甚麼火花，結果效果非常好。至於Ivy（劉亭君）與我就曾在其他話劇中合作過幾次，她又在演藝學院畢業，能歌善舞，演戲細膩，思考細緻，於是我們四個便一拍即合了。」

陳志雲也不諱言想更多人有工開，他稱讚劇中其他年輕演員的表現都非常優秀，「本身有一集（我們的足球場）打算找王宗堯，但可能他當時官司纏身，所以要低調，於是就找了一位新人（代替），他亦做得很稱職。」

同王喜發生甚麼事？點解要拖手？（劇照）

自資拍劇未埋單 澄清不是七位數

《姨媽到》首集成績不俗，也好評連連，觀眾留言大讚三位主角「非常落力」、「演技自然」、「好期待下一集」。好評如潮，陳志雲表示今次拍劇都不求回報，他先澄清自己其實只投資了六位數拍劇，並非外界所指的七位數，笑著解釋：「他們（記者）設陷阱給我.......我對數字不敏感，他們問我是否七位數，我便說是七位數，其實並沒有過百萬，我沒有那麼多錢。」

至於具體數字，陳志雲就指自己也未知至今用了多少錢，所有錢銀都交給監製管理，自己只負責拍劇，但只知道已經超支，「我不想知道超支多少，哈哈。」雖然有錢，但陳志雲總不可能永遠自資拍劇，有想過未來會用眾籌方式拍出新作品嗎？他明言現在只能見步行步，就算想用其他方式拍劇，都被好友潘紹聰嚇怕，因為辦網台，相當複雜又忙到爆，「完全沒有想過眾籌拍劇，雖然現在個人頻道的訂閱已經過到5萬關口（至今已經逾6萬訂閱），十分感謝支持的觀眾，但之後（的事）要研究下怎樣做。我見到潘紹聰成立了一個網台，原來要直銷這麼多東西.......總之現在就是我賺錢，回報就交給經理人公司處理。」

《姨媽到》除了「才子」陶傑外，之後幾集亦有重量級人物出場，包括「前財爺」曾俊華、「鬼王」潘紹聰、「夏蕙姨」黃夏蕙，以及好友王喜等。「他們都是飾演現實中的自己，例如曾俊華會講述早年他落選特首選舉一事；潘紹聰就當然是講鬼；黃夏蕙每年搶頭炷香原來背後又有一個故仔；而曾擔任警察的王喜就會教導年輕人如何不被人欺騙，非常有趣。」

首集播出便好評如潮。（Youtube截圖）

借《姨媽到》有話兒：新一代不是「廢青」

首集《姨媽到》獲眾多網友力捧，看來陳志雲辛苦都有回報。他希望觀眾觀看完可以「得啖笑、消消氣」，化解世代矛盾，告訴年長一代其實年輕人不是「廢青」，而是充滿理想和熱情的一代。陳志雲又貫徹敢言的風格，雖然《姨媽到》與時事有關，之後幾集甚至會看見角色對警察的恐懼，「但其實是現在每位香港市民都感受到的氣氛，題材其實不敏感。」

陳志雲想透過《姨媽到》表達年輕人不是廢青，其實充滿夢想和想法。（劇照）

陳志雲今次大膽飾演英國女鬼，著女裝講英文，大膽放低偶像包袱，爆發小宇宙，又會與三個年輕人擦出甚麼火花？有興趣的觀眾不妨鎖定每星期一逢中午12時的陳志雲個人頻道，觀賞一下陳志雲和三位年輕人的精彩演出啦。

點擊下圖觀看《姨媽到 Imado》完整劇照：